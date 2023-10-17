Haberler Haberler Mesut Özil'den Filistin'e destek!

Mesut Özil'den Filistin'e destek!

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek Filistin'e destek çıkan isimler arasına Real Madrid, Arsenal ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giyen Mesut Özil de katıldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 00:29
Mesut Özil'den Filistin'e destek!

Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'e tepki gösterdi, Filistin'e destek verdi.

Mesut Özil paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır! Bu tam bir kabus! İnsanlık nerede?

DİĞER
Güzel türkücü Songül Karlı’dan anne-kız paylaşımı!
CANLI TAKİP| Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! İşte vahşetin kan donduran görüntüleri
Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye şok suçlama!
Fenerbahçe'nin 6 numara sevdası! Listeye 2 isim eklendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cantona'dan Filistin'e destek mesajı
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
S SPORT PLUS CANLI İZLE
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (17 Ekim 2023)
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (17 Ekim 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ukrayna'dan kritik galibiyet! Ukrayna'dan kritik galibiyet! 00:24
Macaristan istediğini aldı! Macaristan istediğini aldı! 00:18
Slovenya tek golle güldü! Slovenya tek golle güldü! 00:13
Danimarka zorlanarak kazandı! Danimarka zorlanarak kazandı! 00:11
Tadic coştu Sırbistan kazandı! Tadic coştu Sırbistan kazandı! 00:03
Erden Timur: Lale Orta, Ali Koç'a görüntü gönderdi! Erden Timur: Lale Orta, Ali Koç'a görüntü gönderdi! 23:55
Daha Eski
İngiltere geriden gelerek kazandı! İngiltere geriden gelerek kazandı! 23:40
A. Efes'ten Euroleague'de ilk galibiyet! A. Efes'ten Euroleague'de ilk galibiyet! 22:27
Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye şok suçlama! Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye şok suçlama! 22:17
F.Bahçe Beko Panathinaikos'u farklı devirdi! F.Bahçe Beko Panathinaikos'u farklı devirdi! 22:02
Erden Timur'dan Ronaldo sözleri: Teklif yolladık! Erden Timur'dan Ronaldo sözleri: Teklif yolladık! 21:39
Zaynutdinov Kazakistan'ı galibiyete uçurdu! Zaynutdinov Kazakistan'ı galibiyete uçurdu! 21:10