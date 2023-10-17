Mesut Özil'den Filistin'e destek!

Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'e tepki gösterdi, Filistin'e destek verdi.

Mesut Özil paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır! Bu tam bir kabus! İnsanlık nerede?