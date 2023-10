Mesut Özil'den Filistin'e destek!

Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'e tepki gösterdi, Filistin'e destek verdi.

Mesut Özil paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır! Bu tam bir kabus! İnsanlık nerede?

Can there be any reason in this world to drop bombs every day, every hour on innocent human beings and especially on young children to kill them!? Definitely nooot!!! This is such a nightmare - Where is humanity, people? 💔🇵🇸 #FreePalestine