CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 17 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Ekim Salı 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 27,91 (Alış) - 27,92 (Satış)

EURO: 29,48 (Alış) - 29,49 (Satış)

STERLİN: 33,82 (Alış) - 33,99 (Satış)

1 DOLAR = 27,92 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉17 Ekim Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.722,13₺

Gram altın satış: 1.722,44₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.904,00₺

Çeyrek altın satış: 2.934,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.825,00₺

Yarım altın satış: 5.868,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.614,00₺

Tam altın satış: 11.690,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.850,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.029,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.927,00₺

Ata altın satış: 11.995,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Ekim Salı günü saat 12.25 itibarıyla alınmıştır.