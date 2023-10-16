SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler

EV SAHİBİ YA OTURMALI YA DA OTURACAK BİRİNE KİRAYA VERMELİ

Hükümet tarafından açıklanan önlemlerden biri, boş ve harap mülkleri uzun vadeli evlere dönüştürmek isteyenlere destek sağlamak amacıyla Vacant Property Refurbishment Grant aracılığıyla ek düzeylerde destek sağlamaktır. Bu önlem kapsamında, mevcut hibe sınırları, offshore adalardaki (yani karayolu veya köprü ile ana karaya bağlı olmayan adalar) yenileme işlemlerinde ortaya çıkan ek maliyetleri göz önüne alarak en fazla %20'ye kadar artırılacaktır.