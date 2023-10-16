SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi | İşte başvuru şartları ve gerekli belgeler

İrlanda hükümeti, ülke sınırları içinde bulunan ve kara bağlantısı olmayan adalarda canlılığı artırmak amacıyla teşvik programı başlattı. 1 Temmuz'da hayata geçirilen kararla hükümet, belirlediği 23 adadan herhangi birisinde yaşamayı kabul eden kişilere, 92 bin dolara kadar teşvik ödemesi yapacak. Metruk mülklerin bakım ve onarımının yanı sıra bölgedeki tarım faaliyetlerini artırmayı amaçlayan teşvik programı ile ilgili detayları sizler için derledik.
İRLANDA 92 BİN DOLAR HİBE BAŞVURU ŞARTLARI
İrlanda hükümetinin daha fazla insanı ülkenin kara bağlantısı olmayan adalarına taşınmaya ikna etme girişimi 'Yaşayan Adalarımız' politikası, birçok dünya vatandaşının ilgisini çelti. Anakaraya köprüler yoluyla dahi bağlantısı olmayan 23 adayı kapsayan programda, hibe şeklinde verilen ve 92 bin dolara kadar yükselen tutar, özellikle boş ve harap olmuş mülklerin geri kazanılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.
EN 2 YIL BOŞ KALMIŞ OLMALI
Kurallar arasında, yerleşilecek evlerin 1993'ten önce inşa edilmiş ve en az iki yıl boş kalmış olması gerekiyor. Hükümet tarafından hibe edilen teşvik; yalıtım, tadilat ve yapısal iyileştirme gibi alanlar için de kullanılacak.