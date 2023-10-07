Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 7 Ekim 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 7 Ekim 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 7 Ekim Cumartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 07:20 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 07:41
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 7 Ekim 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

7 EKİM 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Ekim Cumartesi 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 27,57 (Alış) - 27,58 (Satış)

EURO: 29,22 (Alış) - 29,24 (Satış)

STERLİN: 33,65 (Alış) - 33,82 (Satış)

1 DOLAR = 27, 58 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉7 Ekim Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.624,96

Gram altın satış: 1.625,44

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.745,00

Çeyrek altın satış: 2.788,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.507,00

Yarım altın satış: 5.577,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.980,00

Tam altın satış: 11.120,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.174,00

Cumhuriyet altını satış: 11.344,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.301,00

Ata altın satış: 11.443,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Ekim Cumartesi günü saat 06.28 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
O şimdi çok ünlü bir oyuncu...Tanıyabildiniz mi?
AK Parti’de demokrasi şöleni! Türkiye Yüzyılı’nda Başkan Erdoğan'ın A Takımı belli oluyor: Kongre sonrası rota yerel seçimler
F.Bahçe'de İsmail Kartal farkı!
Cimbom devleri solladı! İşte o liste
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? | 7 Ekim 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler
AVCILAR SU KESİNTİSİ - Avcılar'da sular ne zaman gelecek? (6 Ekim 2023)
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (6 Ekim 2023)
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Mısır : 3-1 | MAÇ SONUCU (2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri) Türkiye - Mısır : 3-1 | MAÇ SONUCU (2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri) 07:15
Fırsatları kaçırdık Fırsatları kaçırdık 01:36
Fountas siftah yaptı Fountas siftah yaptı 01:35
Kendini iyi hissetmedi Kendini iyi hissetmedi 01:34
1 puanı hak ettik 1 puanı hak ettik 01:33
Fırtına'nın kabusu Fırtına'nın kabusu 01:32
Daha Eski
Ya bir yol bul Ya bir yol aç Ya da yoldan çekil! Ya bir yol bul Ya bir yol aç Ya da yoldan çekil! 01:29
Toroğlu'dan Güneş sözleri: İstifa mı etti yoksa... Toroğlu'dan Güneş sözleri: İstifa mı etti yoksa... 01:00
Bjelica: En azından bir puanı hak ettik! Bjelica: En azından bir puanı hak ettik! 01:00
Fırtına Adana'da kayıp! Fırtına Adana'da kayıp! 01:00
F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! 01:00
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! 01:00