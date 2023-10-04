HATAY DEPREM SON DAKİKA - Hatay depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

HATAY DEPREM SON DAKİKA | Hatay'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada gündem olan sarsıntının ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

HATAY DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında saat 10:58'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.81 km olarak duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi raporlarına göre ise depremin şiddeti 4.1 olarak ölçüldü.

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