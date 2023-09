ELON MUSK TEKNOFEST'E GELİYOR - "Sabırsızlıkla bekliyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk ile görüşmüş, İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etmişti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Musk, "Teknofest'te yarışan tüm takımları tebrik ederiz! Davetiniz için teşekkür ederiz Sayın Başkan. Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

İşte Elon Musk'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Congratulations to all the teams competing in @Teknofest! Thank you, President @RTErdogan, for the invitation. I look forward to attending in person next year, as well as discussing further opportunities for investment in Türkiye. pic.twitter.com/ODWjv34uI5