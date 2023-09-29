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ELON MUSK TEKNOFEST'E GELİYOR - "Sabırsızlıkla bekliyorum"

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde ABD'ye ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX CEO'su Elon Musk ile de bir görüşme gerçekleştirmiş ve Musk'ı İzmir'de gerçekleştirilecek Teknofest'te davet etmişti. Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelecek yıl Türkiye'ye gelerek Teknofest'e katılacağını açıkladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 20:29 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 20:31
ELON MUSK TEKNOFEST'E GELİYOR - "Sabırsızlıkla bekliyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk ile görüşmüş, İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etmişti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Musk, "Teknofest'te yarışan tüm takımları tebrik ederiz! Davetiniz için teşekkür ederiz Sayın Başkan. Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

İşte Elon Musk'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

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