Haberler Haberler EK MTV KARARI SON DAKİKA - AYM ek motorlu taşıtlar vergisi ( Ek MTV) iptal istemini reddetti

EK MTV KARARI SON DAKİKA - AYM ek motorlu taşıtlar vergisi ( Ek MTV) iptal istemini reddetti

EK MTV KARARI - Anayasa Mahkemesi, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini bugün esastan görüşecek. Anayasa Mahkemesi ek MTV'nin iptaline ilişkin başvuruyu reddetti...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 13:50 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 14:10
EK MTV KARARI SON DAKİKA - AYM ek motorlu taşıtlar vergisi ( Ek MTV) iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini bugün esastan görüşecek. Anayasa Mahkemesi ek MTV'nin iptaline ilişkin başvuruyu reddetti...

Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne itiraz edelmiş, kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi.

Dosyayı bugün esastan görüşmeye karar veren mahkeme, iptal istemini rededdetti.

Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ödemelerin ağustos ve kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti.

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