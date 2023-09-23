💰1 DOLAR KAÇ TL? | 23 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

22 Eylül 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 22 Eylül Cuma 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 27,1032 (Alış) - 27,1179 (Satış)

EURO: 28,8759 (Alış) - 28,8897 (Satış)

STERLİN: 33,1913 (Alış) - 33,3577 (Satış)

1 DOLAR = 27,11 TL

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👉22 Eylül CUMA 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.676,40

Gram altın satış: 1.676,69

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.766,00

Çeyrek altın satış: 2.810,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.549,00

Yarım altın satış: 5.620,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.064,00

Tam altın satış: 11.194,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.299,00

Cumhuriyet altını satış: 11.469,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.362,00

Ata altın satış: 11.489,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Eylül Cuma günü saat 10.13 itibarıyla alınmıştır.