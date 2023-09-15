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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - İşte başvuru ekranı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam edilmek üzere bin 30 uzman yardımıcısı işe alacağını duyurdu. İş ilanının ardından bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında 'Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 uzman yardımcısı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 10:26
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - İşte başvuru ekranı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - Ticaret Bakanlığı bünyesnde 30 personelin alınacağını duyurdu. İş arayan ve Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, açılacak kadroları, kontenjanları, başvuru şartları ve tarihlerini merak ederken detayları sizler için derledik.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 30 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular elektronik ortamda 02/10/2023-16/10/2023 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılabilecektir, Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

SÖZLÜ SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

(01/01/1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

İlanda yer alan kadrolar çerçevesinde ilgisine göre en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

  • İktisat, Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat ve Maliye bölümlerinden mezun olmak.

  • Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmak.

  • Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak.

  • Arkeoloji bölümünden mezun olmak.

  • Sanat Tarihi bölümünden mezun olmak.

  • Mimarlık bölümünden mezun olmak.

  • Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

  • İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

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