KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - İşte başvuru ekranı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - Ticaret Bakanlığı bünyesnde 30 personelin alınacağını duyurdu. İş arayan ve Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, açılacak kadroları, kontenjanları, başvuru şartları ve tarihlerini merak ederken detayları sizler için derledik.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 30 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular elektronik ortamda 02/10/2023-16/10/2023 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılabilecektir, Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

SÖZLÜ SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

(01/01/1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

İlanda yer alan kadrolar çerçevesinde ilgisine göre en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.