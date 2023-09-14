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MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? | MasterChef All Star 2023

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Heyecan dolu yarışmada son olarak ödül için yarışmacılar rekabet ettiler. Ödül oyununda mavi ve kırmızı takım balıklardan yemek hazırladılar. Masterchef ödül oyununda iödül oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 08:52
MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? | MasterChef All Star 2023

Masterchef'te yarış kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te bu haftanın eleme adayları belli olacak. Eleme öncesinde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya gelecekler. Masterchef ödül oyununda kazanan belli olacak. Ödül yarışında yarışmacılar balık ile sunum hazırlayacaklar. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef ödül oyununu kazanan henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım ve yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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