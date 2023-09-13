YURT DIŞI BURS ÖDENEKLERİ AÇIKLANDI! | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ülke ülke ücretleri duyurdu

YURT DIŞI BURS ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU? Yurt dışı burs ücretleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Yurt dışı burs ödenekleri ülke ülke duyuruldu. Peki, yurt dışı burs ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

YURT DIŞI BURS ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: (yurt dışı burs ücretlerindeki artışa istinaden) Yapılan bu artışla birlikte öğrencilerimiz, kırtasiye ödeneği dahil Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık 1780 Dolardan 2 bin 426 Dolara, İngiltere'de aylık 1200 Sterlinden 1646 Sterline, Almanya'da 1490 Eurodan aylık 1993 Euro'ya yükselmiş şekilde burslarını alacaktır.