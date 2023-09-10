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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A YENİ UYARI: Yağmur geri mi dönüyor? (10 Eylül 2023 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Eylül 2023 Pazar günü için 8'i sarı ve 2'si turuncu olmak üzere 10 ilde uyarı verdi. İstanbul'un kod verilen iller arasında olmamasının yanı sıra MGM'nin günlük hava durumu raporunda, megakenti gün içinde yağışların beklediğinin altı çizildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İllere göre hava durumu ve Meteoroloji raporları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 08:10 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 08:20
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A YENİ UYARI: Yağmur geri mi dönüyor? (10 Eylül 2023 hava durumu)

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A YENİ UYARI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince hazırlanan 10 Eylül 2023 tarihli hava durumu raporunda, İstanbul'da öğleden sonra yağış ihtimalinin kuvvetli olduğu belirtildi. 2'si turuncu olmak üzere 10 kente kod verilen raporda, Marmara Bölgesi'nde beklenen kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi. Peki bugün hava nasıl olacak?

10 EYLÜL 2023 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Sinop, Artvin, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla'nın ve Aydın'ın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın batısı, Burdur, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve İstanbul ile akşam saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

  • İSTANBUL °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KIRKLARELİ °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SAKARYA °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevreleri ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu

  • DENİZLİ °C, 33°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • İZMİR °C, 32°C

    Parçalı ve az bulutlu

  • MUĞLA °C, 32°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın batısında ve Burdur çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • ADANA °C, 33°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ANTALYA °C, 32°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • HATAY °C, 30°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MERSİN °C, 32°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

  • ESKİŞEHİR °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

  • KONYA °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

  • SİVAS °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ilk saatlerde Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • BOLU °C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

  • KASTAMONU °C, 24°C

    Parçalı bulutlu

  • SİNOP °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ZONGULDAK °C, 24°C

    Parçalı bulutlu

  • AMASYA °C, 25°C

    Parçalı bulutlu

  • SAMSUN °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • TOKAT °C, 24°C

    Parçalı bulutlu

  • TRABZON °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu

  • KARS °C, 20°C

    Parçalı bulutlu

  • MALATYA °C, 29°C

    Parçalı bulutlu

  • VAN °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 34°C

    Az bulutlu

  • GAZİANTEP °C, 33°C

    Az bulutlu

  • SİİRT °C, 33°C

    Az bulutlu

  • ŞANLIURFA °C, 33°C

    Az bulutlu

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