KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE 📺 | 1 Milyon TL değerindeki sorunun cevabı belli olacak!

Kim Milyoner Olmak İster'de bir kez daha 1 milyonluk soru heyecanı yaşanacak. Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacı programın son sorusuna ulaşmayı başardı. Dram dolu hayat hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken yarışmacı büyük ödülü kazanabilecek mi? İşte detaylar...

1 MİLYON DEĞERİNDEKİ SORUYA ULAŞTI!

24 yaşındaki Konya doğumlu Birsen, eğitimini Gazi Üniversitesi'nde tamamladı. Kurban Bayramı'nda talihsiz bir kazayla kolunu kıyma makinesine kaptıran Birsen, bilgisiyle 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandırmıştı. Birsen, Pazar akşamı 1 Milyon TL değerindeki soruyu açtıracak. Yaşadığı bir kazada elini kaybeden ve Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Güvercin, peş peşe verdiği cevaplarla 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Güvercin'in başarısı karşısında tepkisiz kalamayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Harikasın" diyerek yarışmacıyı alnından öpmüştü. Birsen Güvercin soruyu doğru yanıtlarsa 1 Milyon TL'nin sahibi olacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

atv ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan Kim Milyoner Olmak İster yarışması 10 Eylül Pazar günü saat 20:00'de yayınlanacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE 📺

1 MİLYONLUK SORUYA NASIL GELDİ?

Pisi pisi" ve "kuçu kuçu" genellikle hangilerini çağırmak için kullanılan ikilemelerdir?

a- Eşek ve tavşan

b- Ördek ve güvercin

c- At ve ayı

d- Kedi ve köpek

Doğru Cevap: Kedi ve köpek

Bitter, hangisinin acı bir çeşididir?

a- Soğan

b- Mantar

c- Çikolata

d- Yumurta

Doğru Cevap: Çikolata

Matematik dersinde tahtada yazan bir sayının sağ üst köşesinde hangi rakam varsa o sayının küpü ifade ediliyordur?

a- 0

b- 1

c- 2

d- 3

Doğru Cevap: 3

Dinlediğiniz şarkıda "Dağlar kızı", "Analar kuzusu", "Güzeller güzeli", "Endamın ezeli", "Ne güzelsin", "Gül çiçeksin", "Bir danesin", "Dürdanesin" denilen kişinin adı nedir?

a- Reyhan

b- Ecesu

c- Belinay

d- Almira

Doğru Cevap: Reyhan

Hangi halden hangi hale geçen bir madde yoğuşmuş olur?

a- Katıdan sıvıya

b- Katıdan gaza

c- Gazdan sıvıya

d- Sıvıdan katıya

Doğru Cevap: Gazdan sıvıya

ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması "ALES" olan sınavın "Eğitimi Giriş Sınavı" şeklinde biten tam adının başı nasıldır?

a- Aşçılık ve Lezzet

b- Akademik Personel ve Lisansüstü

c- Arkeologluk ve Literatür

d- Araştırma Geliştirme ve Lojistik

Doğru Cevap: Akademik Personel ve Lisansüstü

Aynı adla sinemaya da uyarlanmış olan "Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği" adlı kitabın Temmuz 2023'te vefat eden yazarı kimdir?

a- Ernest Hemingway

b- Jack london

c- Milan Kundera

d- Gabriel Garcia Marquez

Doğru Cevap: Milan Kundera

Toplam 81 olan Türkiye'nin toplam kaç ilçesi vardır?

a- 466

b- 922

c- 1844

d- 3688

Doğru Cevap: 922

Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı ünlü tablosunda resmettiği İnci Küpeli Kız'la ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

a- Sağ kulağı görünür, sol kulağı görünmez

b- Sol kulağı görünür, sağ kulağı görünmez

c- Sağ kulağı da sol kulağı da görünür

d- Sağ kulağı da sol kulağı da görünmez

Doğru Cevap: Sol kulağı görünür, sağ kulağı görünmez

Akademik araştırmalarda, hangi hayvanın dişisinin menopoza girdiği ortaya konmuştur?

a- Katil balina

b- Denizanası

c- Eşek arısı

d- Kaplumbağa

Doğru Cevap: Katil balina

"İstiklal Marşı"nı TBMM kürsüsünden ilk kez kim okumuştur?

a- Mustafa Kemal Atatürk

b- Halide Edib Adıvar

c- Mehmet Akif Ersoy

d- Hamdullah Suphi Tanrıöver

Doğru Cevap: Hamdullah Suphi Tanrıöver