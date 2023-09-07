METEOROLOJİ'DEN 11 İLE SARI UYARI | Marmara'yı fırtına, Ege'yi sağanak vuracak! - 7 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Eylül 2023 Perşembe tarihli hava durumu raporunda, 11 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar için sarı alarm verdi. Vatandaşların mecburi olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğinin altını çizen uzmanlar, sel ve su baskınları riskini hatırlattı. Marmara'da ise şiddetli rüzgarın görüleceği öğrenildi. İşte 7 Eylül detaylı hava durumu raporu...

MARMARA VE EGE'YE UYARI

Kuvvetli Yağış: Yağışların; Uşak, Kütahya, Rize ve Artvin çevreleri ile Manisa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli Rüzgar: Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 20°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Uşak ve Kütahya çevreleri ile Manisa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 20°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 18°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°CAz bulutlu

ANTALYA 24°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 23°C, 32°CAz bulutlu

MERSİN 26°C, 33°CAz bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 30°CParçalı bulutlu, kuzeybatı kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 30°CParçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

SİVAS 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 15°C, 29°CParçalı bulutlu

SİNOP 22°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 26°CParçalı bulutlu

AMASYA 18°C, 29°CParçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 19°C, 29°CParçalı bulutlu

TRABZON 24°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 35°CAz bulutlu

VAN 12°C, 30°CAz bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 39°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 37°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 37°CAz bulutlu ve açık