Haberler Haberler ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 - 2025 | Zamlı bekçi, polis, öğretmen, hemşire, doktor, teknisyen maaşları kaç TL oldu?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 - 2025 | Zamlı bekçi, polis, öğretmen, hemşire, doktor, teknisyen maaşları kaç TL oldu?

Memur maaşlarına 2024-2025 yıllarında yapılacak zam oranı Hakem Kurulu tarafından açıklandı. 2024 için yüzde 15+10, 2025 için ise yüzde 6+5 olarak belirlenen zam oranlarının ardından zamlı memur maaşları da merak konusu oldu. Peki Zamlı bekçi, polis, öğretmen, hemşire, doktor, teknisyen maaşları ne kadar oldu? İşte 2024-2025 maaş hesaplamaları ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 15:40
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 - 2025 | Zamlı bekçi, polis, öğretmen, hemşire, doktor, teknisyen maaşları kaç TL oldu?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024-2025 | Kamu işveren ile sendikalar arasındaki görüşmelerden sonuç çıkmayınca Hakem Kurulu tarafından yapılan 5 toplantının ardından belirlenen memur ve memur emeklileri için zam oranları, kamuoyuna açıklandı. Buna göre, memur ve memur emeklilerine 2024 için yüzde 15+10, 2025 için ise yüzde 6+5 oranında zam yapıldı. İşte kalem kalem memur maaş hesaplamaları...

ZAMLI POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Mevut maaş: 29 bin 84 ₺

2024 Ocak-Haziran Dönemi: 33.446 ₺ (%15 zam)

2024 Temmuz-Aralık Dönemi: 36.790 ₺ (%10 zam)

2025 Ocak-Haziran Dönemi: 38.998 ₺ (%6 zam)

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Mevut maaş: 29 bin 837 ₺

2024 Ocak-Haziran Dönemi: 30.862 ₺ (%15 zam)

2024 Temmuz-Aralık Dönemi: 33.948 ₺ (%10 zam)

2025 Ocak-Haziran Dönemi: 35.985 ₺ (%6 zam)

ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Mevut maaş: 26 bin 440 ₺

2024 Ocak-Haziran Dönemi: 30.406 ₺ (%15 zam)

2024 Temmuz-Aralık Dönemi: 33.446 ₺ (%10 zam)

2025 Ocak-Haziran Dönemi: 35.453 ₺ (%6 zam)

ZAMLI PRATİSYEN DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Mevut maaş: 30.495 ₺

2024 Ocak-Haziran Dönemi: 35.069 ₺ (%15 zam)

2024 Temmuz-Aralık Dönemi: 38.575 ₺ (%10 zam)

2025 Ocak-Haziran Dönemi: 40.890 ₺ (%6 zam)

ZAMLI TEKNİSYEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Mevut maaş: 24.300 ₺

2024 Ocak-Haziran Dönemi: 27.945 ₺ (%15 zam)

2024 Temmuz-Aralık Dönemi: 30.739 ₺ (%10 zam)

2025 Ocak-Haziran Dönemi: 32.583 ₺ (%6 zam)

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