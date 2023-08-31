MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2024-2025 kalem kalem memur maaş hesaplaması

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? | Yaklaşık 8,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarında alacağı zam oranı belli oldu. Hükümet ve kamu işverenin ortak karara varamamasının ardından Hakem Kurulu devreye girdi. 5. toplantısının sonunda memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranını açıklayan kurul, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılmasına karar verdi. İşte 2024-2025 kalem kalem memur maaş hesaplaması...

2024-2025 KALEM KALEM MEMUR MAAŞ HESAPLAMASI

💰MEMUR Temmuz Dönemi: 22.017 ₺ 2024 Ocak-Haziran Dönemi: 24.218 ₺ (%15 zam)

2024 Temmuz-Aralık Dönemi: 26.639 ₺ (%10 zam)

2025 Ocak-Haziran Dönemi: 28.237 ₺ (%6 zam)

2025 Temmuz-Aralık Dönemi: 29.648 ₺ (%5 zam)