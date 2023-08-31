Haberler Haberler MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2024-2025 kalem kalem memur maaş hesaplaması

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2024-2025 kalem kalem memur maaş hesaplaması

Memur ve emekilerin maaş zammı yoplanan Hakem Kurulu, 31 Ağustos Perşembe günü yaptığı son toplantının ardından memur ve memur emeklilerine 2024-2025 yıllarında yapılacak zam oranını açıkladı. 2024 için yüzde 15+10, 2025 için ise yüzde 6+5 olarak açıklanan zam oranlarının ardından öğretmen, doktor, hemşire, komiser, teknisyen gibi meslek grupları ve emeklilere gelecek zam merak ediliyor. İşte 2024-2025 kalem kalem memur maaş hesaplaması...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 14:05
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2024-2025 kalem kalem memur maaş hesaplaması

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? | Yaklaşık 8,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarında alacağı zam oranı belli oldu. Hükümet ve kamu işverenin ortak karara varamamasının ardından Hakem Kurulu devreye girdi. 5. toplantısının sonunda memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranını açıklayan kurul, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılmasına karar verdi. İşte 2024-2025 kalem kalem memur maaş hesaplaması...

2024-2025 KALEM KALEM MEMUR MAAŞ HESAPLAMASI

💰MEMUR

Temmuz Dönemi: 22.017 ₺

2024 Ocak-Haziran Dönemi: 24.218 ₺ (%15 zam)

2024 Temmuz-Aralık Dönemi: 26.639 ₺ (%10 zam)

2025 Ocak-Haziran Dönemi: 28.237 ₺ (%6 zam)

2025 Temmuz-Aralık Dönemi: 29.648 ₺ (%5 zam)

💰MEMUR EMEKLİSİ

Temmuz Dönemi: 9.876 ₺

2024 Ocak-Haziran Dönemi: 11.357₺ (%15 zam)

2024 Temmuz-Aralık Dönemi: 12.492₺ (%10 zam)

2025 Ocak-Haziran Dönemi: 13.241₺ (%6 zam)

2025 Temmuz-Aralık Dönemi: 13.241₺ (%5 zam)

DİĞER
Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? 2023 - 2024 Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Beşiktaş UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu! Hangi meslek ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
Beşiktaş ve F.Bahçe 18'lik yıldızı istiyor!
F.Bahçe'den yılın ters köşesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ 0LDU | Memur, memur emeklisi zammı yüzde kaç oldu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa ile Trabzonspor 29. randevuda Kasımpaşa ile Trabzonspor 29. randevuda 13:22
Transfer gelişmesi: Bu hafta sonuna transfer... Transfer gelişmesi: Bu hafta sonuna transfer... 13:13
Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı detayları! Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı detayları! 13:09
Twente-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Twente-Fenerbahçe maçı saat kaçta? 13:07
Yeni takımı için İtalya'ya gitti! Yeni takımı için İtalya'ya gitti! 12:45
Beşiktaş ve F.Bahçe 18'lik yıldızı istiyor! Beşiktaş ve F.Bahçe 18'lik yıldızı istiyor! 12:34
Daha Eski
Milli takıma veda etti! Milli takıma veda etti! 12:33
Filenin Efeleri'nin rakibi Romanya! Filenin Efeleri'nin rakibi Romanya! 12:26
UEFA'dan Türk hakemlere görev! UEFA'dan Türk hakemlere görev! 12:11
Filenin Sultanları final bileti için parkeye çıkacak! Filenin Sultanları final bileti için parkeye çıkacak! 11:52
Milli Takım'ın rakibi Japonya'nın kadrosu açıklandı! Milli Takım'ın rakibi Japonya'nın kadrosu açıklandı! 11:51
İşte Süper Lig'de 4. hafta maçları! İşte Süper Lig'de 4. hafta maçları! 11:15