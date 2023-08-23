Haberler Haberler TMO MISIR ALIM FİYATI 2023 | TMO Mısır alım fiyatı ne kadar, ton başına kaç TL? - TMO randevu ekranı

TMO MISIR ALIM FİYATI 2023 | TMO Mısır alım fiyatı ne kadar, ton başına kaç TL? - TMO randevu ekranı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır alım fiyatını vatandaşlara duyurdu. TMO'nun Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 2023 yılı mısır üretiminin yıl içinde 8,5 milyon ton olmasının tahmin edildiği vurgulanırken, randevulu alım sistemine de devam edileceği belirtildi. Peki TMO Mısır alım fiyatı ne kadar, ton başına kaç TL? TMO randevu ekranı ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:20 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:30
TMO MISIR ALIM FİYATI 2023 | TMO Mısır alım fiyatı ne kadar, ton başına kaç TL? - TMO randevu ekranı

Toprak Mahsulleri Ofisi, mısır alım fiyatına ilişkin açıklamada bulundu. Ofis iş yerlerinde, haftanın 6 günü mısır alımı yapacak olan TMO, randevuların 23 Ağustos saat 10.00'dan itibaren, alımların TMO işyerlerinde 24 Ağustos'tan itibaren, lisanslı depolar üzerinden ise yine randevulu olarak 28 Ağustos'tan itibaren başlayacağını bildirildi. Peki TMO Mısır alım fiyatı ne kadar, ton başına kaç TL? İşte detaylar...

TMO MISIR ALIM FİYATI NE KADAR, TON BAŞINA KAÇ TL?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır alım fiyatının ton başına 6 bin lira olarak belirlendiğini duyurdu. Mısır hasadının, ağustosun ilk haftasında Adana ve Hatay'da lokal olarak başladığı ve ülke genelinde de bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 8 seviyelerine ulaştığı belirtilen açıklamada, hasat başlangıcından bugüne kadar piyasaların yakından izlendiği ve piyasaların seyrine göre TMO politikalarının oluşturulduğu ifade edildi.

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Mısır alım işlemlerine ilişkin süreç hakkında Twitter üzerinden bilgilendirmelerde bulunan TMO, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

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