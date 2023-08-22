GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 AĞUSTOS | Merkür retrosu etkileri başlıyor! - Bugün sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 AĞUSTOS | 23 Ağustos'ta başlayıp 17 Eylül'e kadar sürecek olan Merkür retrosu daha gelmeden etkileri kendisini hissettirmeye başladı. Bugün kendinizi duygusal yanınızın ağır bastığı pek çok anın içinde bulsanız da siz kararlarınızı mantığınızla almalısınız. Aksi halde hem sağlığınızı hem de paranızı tehlikeye atacak hamleler yapabilirsiniz. Peki bugün sizi neler bekliyor? İşte 22 Ağustos Salı günlük burç yorumları...

♈KOÇ BURCU♈

Bugün, kendinizi çok enerjik ve tutkulu hissedebilirsiniz. Yeni projelere başlamak veya mevcut projeleri tamamlamak için harika bir gün. Ayrıca, arkadaşlarınız ve ailenizle vakit geçirmek için de harika bir gün.

♉BOĞA BURCU♉

Bugün, kendinizi çok rahat ve huzurlu hissedebilirsiniz. Evinizde vakit geçirmek, kitap okumak veya müzik dinlemek için harika bir gün. Ayrıca, kendinize masaj yaptırmak veya spaya gitmek için de harika bir gün.

♊İKİZLER BURCU♊

Bugün, kendinizi çok sosyal ve konuşkan hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve ailenizle vakit geçirmek, yeni insanlarla tanışmak veya bir parti düzenlemek için harika bir gün. Ayrıca, bir seyahat planlamak veya bir kurs almak için de harika bir gün.

♋YENGEÇ BURCU♋

Bugün, kendinizi çok duygusal ve hassas hissedebilirsiniz. Evinizde vakit geçirmek, kitap okumak veya müzik dinlemek için harika bir gün. Ayrıca, sevdiklerinizle vakit geçirmek veya bir hobi edinmek için de harika bir gün.

♌ASLAN BURCU♌

Bugün, kendinizi çok güçlü ve iddialı hissedebilirsiniz. Yeni projelere başlamak veya mevcut projeleri tamamlamak için harika bir gün. Ayrıca, arkadaşlarınız ve ailenizle vakit geçirmek veya bir parti düzenlemek için de harika bir gün.

♍BAŞAK BURCU♍

Bugün, kendinizi çok organize ve üretken hissedebilirsiniz. Evinizi temizlemek, bir proje üzerinde çalışmak veya bir ödev hazırlamak için harika bir gün. Ayrıca, bir kurs almak veya kendinizi geliştirmek için de harika bir gün.

♎TERAZİ BURCU♎

Bugün, kendinizi çok diplomatik ve uzlaşmacı hissedebilirsiniz. Bir anlaşma yapmak, bir sorun çözmek veya bir tartışmayı sonlandırmak için harika bir gün. Ayrıca, arkadaşlarınız ve ailenizle vakit geçirmek veya bir parti düzenlemek için de harika bir gün.

♏AKREP BURCU♏

Bugün, kendinizi çok tutkulu ve şehvetli hissedebilirsiniz. Sevdiğinizle vakit geçirmek, romantik bir akşam yemeği yemek veya bir tatile çıkmak için harika bir gün. Ayrıca, bir proje üzerinde çalışmak veya bir hedefe ulaşmak için de harika bir gün.

♐YAY BURCU♐

Bugün, kendinizi çok özgür ve bağımsız hissedebilirsiniz. Yeni yerler keşfetmek, bir yolculuğa çıkmak veya bir macera yaşamak için harika bir gün. Ayrıca, arkadaşlarınız ve ailenizle vakit geçirmek veya bir parti düzenlemek için de harika bir gün.

♑OĞLAK BURCU♑

Bugün, kendinizi çok sorumlu ve disiplinli hissedebilirsiniz. Bir proje üzerinde çalışmak, bir ödev hazırlamak veya bir hedefe ulaşmak için harika bir gün. Ayrıca, arkadaşlarınız ve ailenizle vakit geçirmek veya bir parti düzenlemek için de harika bir gün.

♒KOVA BURCU♒

Bugün, kendinizi çok yaratıcı ve yenilikçi hissedebilirsiniz. Yeni bir fikir üretmek, yeni bir projeye başlamak veya yeni bir hobi edinmek için harika bir gün. Ayrıca, arkadaşlarınız ve ailenizle vakit geçirmek veya bir parti düzenlemek için de harika bir gün.

♓BALIK BURCU♓

Bugün, kendinizi çok şefkatli ve empatik hissedebilirsiniz. Sevdiklerinize yardım etmek, bir hayır kurumuna bağış yapmak veya bir sosyal sorumluluk projesinde çalışmak için harika bir gün. Ayrıca, arkadaşlarınız ve ailenizle vakit geçirmek veya bir parti düzenlemek için de harika bir gün.