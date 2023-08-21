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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimatı verdi: Hem memur hem de emekliyi memnun edeceğiz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir devam eden memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın da belirttiği gibi sözleşmenin bu ay sonunda noktalanacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da memnun edecek adımları atacağız." ifadelerini kullandı. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:50
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimatı verdi: Hem memur hem de emekliyi memnun edeceğiz!

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 6 milyondan fazla memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devam eden görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Ay sonunda toplu sözleşme ve zammın sonuca varacağını belirten Başkan Erdoğan, memurların yanı sıra emeklilere de zam geleceğini belirterek "Onları da memnun edecek adımları atacağız." şeklinde konuştu. İşte detaylar...

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığında hükümet ve sendikalar arasındaki son toplantı, 22 Ağustos Salı günü gerçekleşecek. Bu toplantıda da uzlaşma sağlanmaması halinde Kamu Hakem Heyeti karara bağlayacak. NTV'nin haberine göre, memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yetkili sendikalarla sürdürdüğünü belirten Erdoğan, ''Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil.'' ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERİMİZE ZAM GELMEMESİ OLACAK İŞ DEĞİL"

Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın yetkili sendikalarla sürdürdüğünün altını çizen Başkan Erdoğan "Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil." şeklinde konuştu.

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