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GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA! Ana gündem vergisiz telefon! - Son dakika Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar gündemiyle toplanıyor. Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranlarının da masaya yatırılacağı tahmin edilen Kabine Toplantısı hakkında, arama motorlarından araştırılan 'Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?' sorularının cevabını ve Kabine gündemini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 14:03 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 14:20
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA! Ana gündem vergisiz telefon! - Son dakika Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, öğrencilere vergisiz telefon gündemiyle 21 Ağustos Pazartesi günü toplanıyor. Ak Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayata getirilmesi için talimat verdiği vergisiz telefon satışı, Kabine'nin önemli gündem maddeleri arasında. Bu kapsamda gençlere 10 GB ücretsiz internet, yükseköğretimdeki öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayarlarından vergi alınmaması gibi konuların çalışmaları da konuşulacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 21 Ağustos Pazartesi günü, Başkan Recep Tayiyp Erdoğan başkanlığında toplanacak. Saati 15.00 olarak açıklanan toplantının gündeminde gençlere vergisiz telegondan memura toplu sözleşmeye,depreme önlem olarak kentsel dönüşümden Türkiye'nin dış politikadaki konumuna önemli değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

MEMURA TOPLU SÖZLEŞME

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesini ekonomik gelişmeler oluşturacak. Bu kapsamda memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Kabine'de olacak. Memur ve emeklisinin gelecek 2 yıllık mali ve sosyal haklarını belirleyecek zam pazarlığında müzakereler tamamlanmadan önce hükümetin masadaki zam teklifi değerlendirilecek. Memur zammıyla birlikte 3600 ek gösterge de kabinenin gündeminde olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da kabineyi bu taleplerle ilgili bilgilendirmesi bekleniyor. Eylül ayının ilk iki haftasında açıklanması merakla beklenen OVP çalışmaları ile ilgili gelinen son durum hakkında OVP'ye başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyelerine detaylı bir sunum yapacak. Hükümetin hazırladığı 12'nci kalkınma planında sona yaklaşıldı. OVP hazırlanırken iş dünyası, işçi sendikaları, işçilerle KOBİlerle görüşmeler devam ediyor bu görüşmelerdeki talepler de iletilecek.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu yıkılan ev ve şehirlerin inşasında gelinen son durumda kabinede konuşulacak. Yerinde inşa ve ihya çalışmaları kalıcı konutlar yerinde dönüşüm projesi ile ilgili Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da kentsel dönüşüm için yapılan çalışmalar ile ilgili de özellikle İstanbul'a özel kentsel dönüşüm yasası çalışmaları değerlendirilecek.

DIŞL POLİTİKA DA GÜNDEMDE

Erdoğan, diplomasi trafiğini aralıksız olarak sürdürüyor. Dış politikadaki gelişmeler de Kabine gündeminde yer alacak. KKTC'de Türk askeri ile BM barış gücü askerleri arasındaki gerilim ele alınacak. Tansiyonun düşürülmesi ve Türk halkının menfaatlerinin korunması için atılacak adımlar masadaki başlıklar arasında yer alacak. Diplomasi trafiğini Eylül ayında da devam ettirecek olan Erdoğan ilk olarak Hindistan'daki G20 ve ardından ABD'de BM genel kuruluna katılacak. Zirveler öncesinde son hazırlıklar da toplantıda konuşulacak.

Karadeniz'deki son durum ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ortaya çıkan ve rafa kaldırılan tahıl koridoru anlaşmasının devamlılığı için atılan-atılacak adımlar konuşulacak. Türkiye'nin sınır içi ve ötesinde terörle mücadelesi masaya yatırılacak. Komşu ülkelerle ilişkiler, savunma sanayinde gelinen son nokta da masada olacak.

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