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YKS TERCİH SONUÇ SORGULA 2023 | ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milyonlarca adayın merakla beklediği YKS tercih sonuçları duyurusu geldi. 2023 YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, TC kimlik no ve aday şifresi ile hangi üniversite ve programa yerleştiğini görüntüleyebilecek. Sonuçların yanı sıra, üniversite kayıt tarihleri de belli oldu. Tercih sonucuna göre bir üniversite ve programa yerleşen öğrenciler 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih maratonu başlayacak. Peki YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 19 Ağustos Cumartesi YKS 2023 tercih sonuç sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 22:32
YKS TERCİH SONUÇ SORGULA 2023 | ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! | YKS tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından açıklandı ve YKS 2023 yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı.

Adaylar YKS tercih ve yerleştirme sonuçlarını ÖSYM sonuç açıklama sistemi ekranından T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

YKS tercih sonuçları sorgulama ekranında "Bir yükseköğretim programına yerleştirilemediniz" sonucunu gören adaylar herhangi bir üniversiteye kayıt yaptıramayacak. Tercih sonuçlarına göre istediği üniversite ve bölüme yerleşemeyen öğrenciler için de YKS ek yerleştirme süreci gerçekleştirilecek.

Peki, YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Üniversite yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2023...

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM YKS TERCİH SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos -1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

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