MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEKLİFİ BELLİ OLDU - İşte toplu sözleşme sonunda yapılan açıklama

TOPLU SÖZLEŞMEDE KRİTİK GÜN | 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin heyecanla beklediği toplu sözleşme için kritik tarih geldi. Hükümet ve sendikalar arasında 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin ikinci toplantısında Memur-Sen, bakanlığın sunacağı teklifi değerlendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme teklifi ile ilgili detayları açıkladı.

TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI SONRASI KRİTİK AÇIKLAMA!

Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifi 2024 ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9; 2025 sürecinde ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam oranı teklif edildi.