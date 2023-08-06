Haberler Haberler KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ 2023 | KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz mı renkli mi?

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ 2023 | KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz mı renkli mi?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından sınav heyecanı arttı. 6 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Öğretmenlil Alan Bilgisi Testi'ne girecek tüm adayların nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi ya da pasaport ile birlikte sınava giriş belgesini de yanında götürmesi gerekirken KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz mı renkli mi? sorularının cevabını ve KPSS giriş belgesi çıktısı alma konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 09:10 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 09:10
KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ 2023 | KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz mı renkli mi?

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ 2023 | ÖSYM'nin öğretmenlere uyguladığı Alan Bilgisi sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6 Ağustos tarihinde yapılacak sınavın giriş belgeleri adayların erişimine açılırken sınava girecek kişiler, yanlarında giriş belgesi olmadığı takdirde sınav salonlarına alınmayacak. Peki KPSS ÖABT giriş belgesi nasıl alınır? Renkli mi, siyah beyaz mı olmalı? İşte detaylar...

2023 KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

2023 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alınabilecek. KPSS giriş belgesi almak isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınava giriş belgesini temin edebilir. Giriş belgesinin önce bilgisayara indirilmesi, ardından yazdırılması gerekmektedir.

2023 KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ MI RENKLİ Mİ OLMALI?

ÖSYM'nin KPSS kılavuzunda yer alan bilgilere göre adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerini renkli veya siyah beyaz olarak alabilirler. Giriş belgesinin renkli ya da renksiz olmasının önemi bulunmazken sınavda adayların belgeyi yanlarında bulundurması zorunludur.

DİĞER
Dut yemiş bülbüller! Tatlı su Atatürkçüleri: Disney Plus'a tek ses çıkartamadılar
Tahıl koridoru için Türkiye devrede! Rusya’nın denklemden çıkarılmasına Ankara’dan ret
Kartal oyuncuya rest çekti! Süre verdi
Tangocu yıldız G.Saray'la görüşmek istedi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul namaz vakitleri 2023
KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI 2023
KPSS ÖABT kaç soru, kaç dakika?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (5 Ağustos)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rashica için pazarlıklar sürüyor! Heyecan yarattı Rashica için pazarlıklar sürüyor! Heyecan yarattı 08:07
Sürpriz talip! Teklif yapacaklar Sürpriz talip! Teklif yapacaklar 07:40
Rashica için kıran kırana Rashica için kıran kırana 06:16
Filenin Sultanları hazırlık maçında Polonya'ya yenildi Filenin Sultanları hazırlık maçında Polonya'ya yenildi 00:54
12 Dev Adam üçüncü oldu! 12 Dev Adam üçüncü oldu! 00:54
Kasımpaşa hazırlık maçında Ümraniyespor'u rahat yendi Kasımpaşa hazırlık maçında Ümraniyespor'u rahat yendi 00:54
Daha Eski
Filenin Sultanları hazırlık maçında Polonya'ya yenildi Filenin Sultanları hazırlık maçında Polonya'ya yenildi 00:32
12 Dev Adam üçüncü oldu! 12 Dev Adam üçüncü oldu! 00:30
Kasımpaşa hazırlık maçında Ümraniyespor'u rahat yendi Kasımpaşa hazırlık maçında Ümraniyespor'u rahat yendi 00:25
Zaniolo için dev teklif! G.Saray rekor bonservis peşinde Zaniolo için dev teklif! G.Saray rekor bonservis peşinde 00:19
Devler Ligi hamlesi! 2 transfer birden Devler Ligi hamlesi! 2 transfer birden 23:52
Mertens İtalya'ya geri mi dönüyor? Mertens İtalya'ya geri mi dönüyor? 23:52