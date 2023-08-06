KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ 2023 | KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz mı renkli mi?

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ 2023 | ÖSYM'nin öğretmenlere uyguladığı Alan Bilgisi sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6 Ağustos tarihinde yapılacak sınavın giriş belgeleri adayların erişimine açılırken sınava girecek kişiler, yanlarında giriş belgesi olmadığı takdirde sınav salonlarına alınmayacak. Peki KPSS ÖABT giriş belgesi nasıl alınır? Renkli mi, siyah beyaz mı olmalı? İşte detaylar...

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2023 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alınabilecek. KPSS giriş belgesi almak isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınava giriş belgesini temin edebilir. Giriş belgesinin önce bilgisayara indirilmesi, ardından yazdırılması gerekmektedir.

2023 KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ MI RENKLİ Mİ OLMALI?

ÖSYM'nin KPSS kılavuzunda yer alan bilgilere göre adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerini renkli veya siyah beyaz olarak alabilirler. Giriş belgesinin renkli ya da renksiz olmasının önemi bulunmazken sınavda adayların belgeyi yanlarında bulundurması zorunludur.