Haberler Haberler BİLSEM SONUÇ SORGULAMA 2023 | BİLSEM mülakat sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? - MEB Bilsem sonuç ekranı

BİLSEM SONUÇ SORGULAMA 2023 | BİLSEM mülakat sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? - MEB Bilsem sonuç ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bursluluk sınavı için sonuç heyecanı devam ediyor. 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrencilerin mülakat sonuçları hakkında arama motorlarında 'BİLSEM sonuç sorgulama 2023, BİLSEM mülakat sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? - MEB Bilsem sonuç ekranı' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 09:31
BİLSEM SONUÇ SORGULAMA 2023 | BİLSEM mülakat sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? - MEB Bilsem sonuç ekranı

BİLSEM SONUÇ SORGULAMA 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri bursluluk sınavına katılan adaylar ve velileri, bireysel değerlendirme sonuçlarının ilanı için bekleyişini sürdürüyor. Peki 2023 BİLSEM mülakat sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? İşte MEB Bilsem sonuç ekranı ve merak edilenler...

2023 BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

BİLSEM sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden erişime açılacak. Sınav sonucunu görmek isteyen adaylar, TC kimlik numarası, doğu mtarihi ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yapabilecek.

2023 MEB BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BİLSEM ÖĞRENCİ KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM' kayıt hakkı kazanan öğrencilerin işlemleri 14 - 31 Ağustos 2023 tarihleri aralığında yapılacak.

Bilsem sınavlarının grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70'er soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır. Geçtiğimiz senelerde 4. sınıfların da katılabildiği sınava son senelerde yalnızca 1., 2. ve 3. sınıfların katılımı mümkündür.

BİLSEM TABAN PUANLARI

2022 yılında yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar şöyle belirlenmişti:

👉1. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 380

Resim Yetenek Alanı: 90

Müzik Yetenek Alanı: 85

👉2. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 410

Resim Yetenek Alanı: 90

Müzik Yetenek Alanı: 85

👉3. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 430

Resim Yetenek Alanı: 94

Müzik Yetenek Alanı: 90

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