Haberler Haberler LGS 2023 ANADOLU LİSESİ BOŞ KONTENJANLAR | MEB 2023 LGS Anadolu Liseleri boş kontenjan ve taban puanları - EK TERCİHLER

LGS 2023 ANADOLU LİSESİ BOŞ KONTENJANLAR | MEB 2023 LGS Anadolu Liseleri boş kontenjan ve taban puanları - EK TERCİHLER

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2. tercihleri bekleyen öğrenciler, boş kontenjanları araştırmaya koyuldu. 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavı'nın ardından ilk tercihlerin sonuçlar MEB tarafından öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. İlk tercihlerde istediği sonucu alamayan ve Anadolu Lisesinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, 2. tercihler için ek kontenjanları araştırmaya koyuldu. İşte LGS 2023 Anadolu Lisesi boş kontenjanlar, başarı sıralamaları ve taban puanları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 14:01 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 12:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
LGS 2023 ANADOLU LİSESİ BOŞ KONTENJANLAR | MEB 2023 LGS Anadolu Liseleri boş kontenjan ve taban puanları - EK TERCİHLER

LGS 2023 ANADOLU LİSESİ BOŞ KONTENJANLAR | Milli Eğitim Bakanlığı, 3 -19 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan 9. sınıf öğrencileri için tercih sonuçlarını 24 Temmuz Pazartesi günü erişime açtı. Öğrenci ve velilerinin heyecanla beklediği sonuçların ardından kimi öğrenciler, istediği sonuçları elde edemeyince ek tercihler için araştırmalara koyuldu. Boş kalan kontenjanları araştıran lise adayları, arama motorlarında '2023 LGS Anadolu Liseleri boş kontenjanlar ve taban puanları' sorgulaması yapıyor. İşte LGS 2023 Anadolu Lisesi boş kontenjanlar, başarı sıralamaları ve taban puanları...

2023 LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Ek tercihler ise 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen veya birinci tercih döneminde hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler, MEB tarafından açıklanan tarih aralığında 2023 LGS ek yerleştirme işlemlerini yapabilecekler.

2023 LGS ANADOLU LİSELERİ BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

2023 LGS KONTENJANLAR

Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek. Bu yerleştirmelerin dağılımı ise şöyle:

ANADOLU LİSESİ: 71 bin 022 öğrenci

FEN LİSESİ: 40 bin 470 öğrenci

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ: 10 bin 740 öğrenci

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 42 bin 356 öğrenci

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 41 bin 826 öğrenci

LGS EK TERCİHLER (2. TERCİH) NASIL YAPILIR?

2023 LGS ek yerleştirme tercihleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden ya da herhangi bir ortaokul ya da imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden gerçekleştirilebilecek. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, ilgili ortaokul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "https://eokul.meb.gov.tr" ve "http://www.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılabilecek.

DİĞER
Galatasaray Avrupa Ligi muhtemel rakipler listesi belli oldu! Galatasaray’ın Avrupa Ligi rakibi ne zaman belli olacak, kura çekimi ne zaman?
Soykırımın gölgesinde 10. Cuma namazı! İşgalci İsrail polisi katillerin fosfor bombası kullandığını deşifre eden muhabire saldırdı
G.Saray'a şok haber! 3 yıldız Sivasspor maçında olmayabilir
F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE!
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko'dan Jasikevicius paylaşımı! Fenerbahçe Beko'dan Jasikevicius paylaşımı! 13:22
Altay'da Efe Sarıkaya krizi! PSG'nin radarında... Altay'da Efe Sarıkaya krizi! PSG'nin radarında... 12:46
G.Saray'a şok haber! 3 yıldız Sivasspor maçında olmayabilir G.Saray'a şok haber! 3 yıldız Sivasspor maçında olmayabilir 12:25
G.Saray'dan dev harekat! Satılabilirler G.Saray'dan dev harekat! Satılabilirler 12:23
Dzeko adaylar arasında! Dzeko adaylar arasında! 12:13
Avrupa Ligi'nde kura çekimi 18 Aralık'ta! Avrupa Ligi'nde kura çekimi 18 Aralık'ta! 11:56
Daha Eski
Al Ettifaq - Al Taawon maçı ne zaman? Al Ettifaq - Al Taawon maçı ne zaman? 11:45
Al Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman? Al Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman? 11:39
Kayserispor - F.Bahçe maçı biletleri satışa sunuldu! Kayserispor - F.Bahçe maçı biletleri satışa sunuldu! 11:25
Torino - Empoli maçı ne zaman? Torino - Empoli maçı ne zaman? 11:14
G.Saray'ın yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! G.Saray'ın yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi! 11:13
F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! 11:12