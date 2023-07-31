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LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN 2023? | LGS 2. nakil başvuru tarihleri, ne zaman başlayacak, bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Liselere Geçiş Sınavı'nın ardından (LGS) ilk nakil sonuçları 31 Temmuz Pazartesi günü açıklanıyor. 1. nakil sonuçlarında istediği sonucu elde edemeyen adaylar, ikinci tercihler için araştırmalara başladı. Lise hayatı boyunca eğitim görecekleri okulu seçecek olan öğrenci ve velileri, arama motorlarında 'LGS 2. tercihler ne zaman 2023? LGS 2. nakil başvuru tarihleri, ne zaman başlayacak, bitecek?' sorgulamaları yapıyor. Tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 07:54 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 08:00
LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN 2023? | LGS 2. nakil başvuru tarihleri, ne zaman başlayacak, bitecek?

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN 2023? | Milli Eğiitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencilerine düzenlediği Liselere Geçiş Sınavı'nda ilk tercihler ve yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. tercih tarihleri araştırılıyor. 1,5 milyondan fazla lise adayının katıldığı sınav, öğrencilerin 4 yıl boyunca eğitim göreceği okulu belirlemeleri için en önemli kıstas olurken arama motorlarında araştırılan 'LGS 2. tercihler ne zaman 2032? LGS 2. nakil başvuru tarihleri, ne zaman başlayacak, bitecek?' sorularının cevabını sizler için derledik.

LGS 2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ, NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

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LGS 2. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İkinci nakil tercih başvuru sonuçları, 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü adayların ve velilerinin erişimine açılacak.

08-16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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İKİ NAKİL SÜRECİNDE DE YERLEŞEMEYEN ADAYLAR NE YAPACAK?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları, komisyonlarca 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

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