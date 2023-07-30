KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | ÖSYM KPSS sonuç tarihi ayın kaçında?

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı kapsamında yapılan Alan Bilgisi sınavına katılan Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik mezunu kişiler, memur olmak için birbiriyle yarıştı. Sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı en büyük merak konularından biri olurken arama motorlarında araştırılan 'KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM KPSS sonuç tarihi ayın kaçında?' sorularının cevabını haberimzide derledik. İşte detaylar...

ÖSYM KPSS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan takvime göre KPSS sınav sonuçları, 25 Ağustos Cuma günü açıklanacak. KPSS sınav sonuç ekranında adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

KPSS ALAN BİLGİSİ PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2023 yılında 2023-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2023 e-YDS sonucu) kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

TABLO:1

Eğitim Bilimleri: 80 soru 100 dakika

İşletme: 40 soru 50 dakika

Muhasebe: 40 soru 50 dakika

İstatistik: 40 soru 60 dakika

Hukuk: 40 soru 50 dakika

Kamu Yönetimi: 40 soru 50 dakika

İktisat: 40 soru 50 dakika

Maliye: 40 soru 50 dakika

Uluslararası İlişkiler: 40 soru 50 dakika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 40 soru 50 dakika

Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir. Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki

formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

KPSS Puanı = 70 + 30 [2 (ASP - X) - S] / [2 (B - X)] - S

Kısaltmalar

ASP : Ağırlıklı standart puan

X : ASP dağılımının ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP