SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK LİSTESİ 2023 | Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme çekiliş sonucu

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık personellerinin, Bakanlık tarafından yürütülen iller arası isteğe bağlı atamalar için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Kura çekilişi ile yapılan atamaların ardından kura sonuçları da en çok aranan konular arasında yerini aldı. İller arası tayin için başvuruda bulunan adayların sorguladığı 'Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asil ve yedek 2023, Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme çekiliş sonucu' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı, isteğe bağlı iller arası tayin kura çekiliş tarihi 27 Temmuz 2023 Perşembe olarak duyuruldu. Saat 10.00'da, noter huzurunda yapılacak çekiliş, Sağlık Bakanlığı'nın Youtube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacağından kuraya katılımcı alınmayacak."

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI KURA SONUCU ASİL VE YEDEK LİSTE

Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları, kura çekilişinin tamamlanmasının ardından https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden erişime açılacak. Kura tamamlandığında listeler haberimizde yer alacak.