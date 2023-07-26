İSTANBUL İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU 26 TEMMUZ | İstanbul'un en sıcak ilçesi hangisi?

İSTANBUL İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU | İstanbul, 26 Temmuz günü tarihin en sıcak gününü yaşayacak. Meteoroloji uzmanlarının 'doğal afet' olarak nitelendirdiği tarihte, şehir merkezinin sıcaklığının gölgede 37 derece olarak ölçülmesi beklenirken bazı ilçelerde ölçülecek sıcaklığın 42 dereceye yükselmesi ve hissedilen sıcaklığın ise 45 dereceyi aşması bekleniyor. İşte İstanbul ilçelere göre hava durumu...

İSTANBUL'UN EN SICAK İLÇESİ HANGİSİ?

İstanbul'un en sıcak ilçesi, geçtiğimiz günlerde ölçülen sıcaklık ortalamalarına bakılarak Sancaktepe oldu. 26 Temmuz Çarşamba günü İstanbul hava durumuna ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen ise, rekor kıran ilçenin yine değişmeyeceğine ilişkin bilgiler aktardı. Prof. Şen, tweetinde şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Çarşamba, İstanbulun Anadolu yakasında Çekmeköy, Ataşehir'den itibaren doğusu maksimum sıcaklık 40-42 C. Boğaz çevresi Avrupa yakası Başakşehir, Bağcılar, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa gibi kıyıdan uzak iç kesimler 38-40C. Deniz kıyıları 37 C. Bunlar gölgede olacak sıcaklıklar"

26 TEMMUZ 2023 ADALAR HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 ARNAVUTKÖY HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 ATAŞEHİR HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 ATATÜRK HAVALİMANI HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 AVCILAR HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 BAĞCILAR HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 BAHÇELİEVLER HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 BAKIRKÖY HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 BAŞAKŞEHİR HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 BAYRAMPAŞA HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 BEŞİKTAŞ HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 BEYKOZ HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 BEYLİKDÜZÜ HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 BEYOĞLU HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 BÜYÜKÇEKMECE HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 ÇATALCA HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 ÇEKMEKÖY HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 ESENLER HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 ESENYURT HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 EYÜPSULTAN HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 FATİH HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 GAZİOSMANPAŞA HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 GÜNGÖREN HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 İSTANBUL HAVALİMANI HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 İTÜ-MASLAK HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 KADIKÖY HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 KAĞITHANE HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 KARTAL HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 KÜÇÜKÇEKMECE HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 MALTEPE HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 PENDİK HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 SAMANDIRA HAVALİMANI HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 SANCAKTEPE HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 SARIYER HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 SİLİVRİ HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 SULTANBEYLİ HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 SULTANGAZİ HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 ŞİLE HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 ŞİŞLİ HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 TUZLA HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 ÜMRANİYE HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 ÜSKÜDAR HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ HAVA DURUMU

26 TEMMUZ 2023 ZEYTİNBURNU HAVA DURUMU