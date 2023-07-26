DIŞARI ÇIKMAYIN! | Meteoroloji'nin 'en sıcak' dediği gün geldi! Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, günlerdir devam eden uyarılarının ardınan beklenen gün geldi. Hava sıcaklıklarının en yüksek seviyeye ulaşacağı ve yurdun büyük bölümünde 40 dereceyi geçeceği 26 Temmuz Çarşamba günü, en sıcak kentin hangisi olacağı da belli oldu. MGM'nin günlük raporunda birçok ilde sıcaklığın 42 derecede seyrettiği belirtilirken rekor şehir ise 45 derece ile Ege Bölgesi'nden çıktı. İşte MGM'nin raporuyla illere göre hava durumu...
26 TEMMUZ EN SICAK ŞEHİR HANGİSİ?
MGM'nin 26 Temmuz Çarşamba tarihli hava durumu raporunda, derecelerin gösterdiği en sıcak kent, gölgede 45 derece ile Manisa olacak. Ardından 42 derece ile Kocaeli, İzmir ve Antalya sıcaklık rekoruna ulaşırken İstanbul'da ise ölçülen en yüksek sıcaklığın 40 derece olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 9 derece üstünde seyrederken sıcaklığın Perşembe günü itibarıyla düşmesi bekleniyor.
26 TEMMUZ İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
EDİRNE 41°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 38°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 41°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 42°C
Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 42°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 45°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 42°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 38°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 38°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 34°C
Az bulutlu ve açık
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU 36°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 40°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 32°C
Az bulutlu ve açık
RİZE 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 31°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 36°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZURUM 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DİYARBAKIR 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 41°C
Az bulutlu ve açık