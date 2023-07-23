Haberler Haberler KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | KPSS kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç?

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | KPSS kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç?

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz Pazar günü yapılacak. Memur olma hayali ile sınava katılan binlerce aday, KPSS hakkında araştırmalara başladı. Peki KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023? KPSS kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 13:00 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 13:00
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | KPSS kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç?

Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım devam ediyor. 23 Temmuz'da yapılacak olan KPSS Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavına katılacak adaylar, arama motorlarında 'KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023? KPSS kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

2023 KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenetek - Genel Kültür oturumu, 10.15'te başlayacak. 130 dakika sürecek sınav saat 12.25'te tamamlanacak. Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45'de başlayacak ve 100 dakika sürecek, sınav 16.25'te tamamlanacak.

2023 KPSS SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

KPSS sınavına katılmak isteyen adaylar için salona son giriş saati 10.00 olarak belirlenmiştir. 10.15'te başlayacak olan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacaktır.

2023 KPSS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

KPSS'de adaylara Genel Yetenek sınavında 60, Genel Kültür sınavında da 60 olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. Sınav süresi ise 130 dakikadır. Bu soruların 30 tanesi Tarih, 18'i Coğrafya, 9'u Vatandaşlık derlerinden ve 3 tanesi de güncel konulardan çıkar.

Eğitim Bilimleri sınavında 80 soru bulunur ve sınav süresi 100 dakikadır. 80 soru aşağıdaki dersleri kapsayacaktır:

  • Gelişim Psikolojisi
  • Öğrenme Psikolojisi
  • Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
  • Ölçme Ve Değerlendirme
  • Program Geliştirme
  • Rehberlik
KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Devamını Oku BUNU DA OKU
📄 KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak...
Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırıya uğradı: 6 ay sahalardan uzak kalabilir! Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
Uğurcan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...
Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! İlk temas kuruldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EJDER KILICI FİLMİNİN KONUSU NE?
ERİYEN SAATLER SORUSU CEVABI
MİHRİBAN TÜRKÜSÜ SORUSU CEVABI
KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
📄 KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli kürekçi Elis Özbay U23 Dünya Şampiyonu oldu Milli kürekçi Elis Özbay U23 Dünya Şampiyonu oldu 15:06
Uğurcan'dan transfer açıklaması! Galatasaray... Uğurcan'dan transfer açıklaması! Galatasaray... 15:01
Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! İlk temas kuruldu Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! İlk temas kuruldu 14:38
Ümraniyespor takviyelere devam ediyor! Ümraniyespor takviyelere devam ediyor! 14:19
Newcastle United - Aston Villa maçı saat kaçta? Newcastle United - Aston Villa maçı saat kaçta? 14:09
Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor! Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor! 14:03
Daha Eski
Taylan Antalyalı'nın yeni takımı netleşti Taylan Antalyalı'nın yeni takımı netleşti 13:48
Emrecan'a saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi Emrecan'a saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi 13:42
Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Adil Gevrek seçildi Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Adil Gevrek seçildi 13:28
F.Bahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro... F.Bahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro... 13:24
Trabzonspor'da Orsic şoku! Antrenmanda... Trabzonspor'da Orsic şoku! Antrenmanda... 13:23
Jean Onana: Gelmeden önce Aboubakar ile görüştüm Jean Onana: Gelmeden önce Aboubakar ile görüştüm 13:18