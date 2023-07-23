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KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? - 2023 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak?

23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen KPSS 2023, milyonlarca aday başta olmak üzere birçok vatandaşın da gündem maddesi haline geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar, KPSS'nin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte KPSS sonuçları için merakla beklenen açıklanma tarihi ve ÖSYM 2023 takviminin detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 15:20 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 15:40
KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? - 2023 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS'ye hazırlanan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve milyonlarca aday tamamlanan sınavın ardından KPSS sonuçlarının ÖSYM üzerinden ilan edileceği tarihi araştırmaya başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek mesleğini kamu personeli olarak sürdürme hayali kuran adaylar için KPSS'nin ne zaman açıklanacağı, 'Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sonuçları ne zaman açıklanır?' sorusunun cevabı ve ÖSYM takvimine dair merak edilen detaylar haberimizde...

2023 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAVINA GİREN ADAYLAR HANGİ POZİSYONDA ATANIR?

  • Lisans: memur, öğretmen, polis, asker ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilir.
  • Ön lisans: Memur, öğretmen, sağlık personeli ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilir.
  • Ortaöğretim: Memur, hizmetli, güvenlik görevlisi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilir.
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