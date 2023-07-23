KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? - 2023 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS'ye hazırlanan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve milyonlarca aday tamamlanan sınavın ardından KPSS sonuçlarının ÖSYM üzerinden ilan edileceği tarihi araştırmaya başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek mesleğini kamu personeli olarak sürdürme hayali kuran adaylar için KPSS'nin ne zaman açıklanacağı, 'Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sonuçları ne zaman açıklanır?' sorusunun cevabı ve ÖSYM takvimine dair merak edilen detaylar haberimizde...

2023 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAVINA GİREN ADAYLAR HANGİ POZİSYONDA ATANIR?