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ERİYEN SAATLER SORUSU CEVABI | Eriyen saatler kimin sanat eseridir? - KPSS 2023 LİSANS SORULARI

KPSS Lisans 2023'ün tamamlanmasının ardından, sınavdan çıkan milyonlarca aday, KPSS'de kendilerine yöneltilen soruların cevabını araştırmaya başladı. 'Bir soruda yer alan Eriyen saatler eseri sosyal medya ve arama motorlarında gündemde yerini aldı. İşte Eriyen saatler eseri ile ilgili bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 15:40
ERİYEN SAATLER SORUSU CEVABI | Eriyen saatler kimin sanat eseridir? - KPSS 2023 LİSANS SORULARI

KPSS'ye giren milyonlarca aday tarafından Eriyen saatler eseri ile ilgili soru araştırılmaya başladı. İşte KPSS 2023'ye damgasını vuran sorunun cevabı...

ERİYEN SAATLER KİMİN ESERİDİR?

KPSS 2023 sınavında en dikkat çeken sorulardan biri de eriyen saatler eseri sorusu oldu. Testte adaylara Eriyen Saatler kimin eseri sorusu soruldu. Eserin ismi Belleğin Azmi'dir. Eser Salvador Dali tarafından resmedilmiştir. 1931 yılında yapılan eser Amerika'da sergilenmektedir. Gerçeküstücü bu tablo Dali'nin 'yumuşaklık' ve 'sertlik' anlayışına ışık tutmaktadır.

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