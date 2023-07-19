Haberler Haberler MEB İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI 2023 | MEBBİS il içi atama, yer değiştirme sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

MEB İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI 2023 | MEBBİS il içi atama, yer değiştirme sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin il içi atama başvuruları sona erdi. 17 Temmuz itibarıyla biten başvuru sürecinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Binlerce öğretmenin başvuruda bulunduğu MEBBİS il içi atama sonuçları için arama motorlarında araştırılan 'MEB il içi tayin, atama, yer değiştirme sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 16:01 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 16:01
MEB İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI 2023 | MEBBİS il içi atama, yer değiştirme sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

MEB İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın bakanlığa bağlı öğretmenlere sunduğu, görev yapılan ilde yer değişikliği için başvuru süreci 17 Temmuz Pazartesi günü, saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Milli Eğitim Müdürlüklerinin yayımladığı ihtiyaç listelerine göre başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya koyuldu. İşte detaylar...

MEBBİS İL İÇİ TAYİN, ATAMA, YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılı öğretmen il içi tayin sonuçlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar, MEB'in internet sitesinden öğrenilebilecek. Sonuçlar, aynı zamanda öğretmenlere SMS ile de gönderilecek.

MEBBİS İL İÇİ TAYİN, ATAMA, YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

MEB İL İÇİ TAYİN VE YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Başvuruların Alınması: 13 - 17 Temmuz 2023

Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı: 20 Temmuz 2023

İnha Listelerinin İlgili Valiliklerce Sisteme Girilerek Atama Kararnamelerinin Oluşturulması: 20 - 21 Temmuz 2023

Görevden Ayrılma İşlemleri: 21 Temmuz 2023 itibarıyla

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