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AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2023? | Aşure Günü Muharrem ayının kaçı? Ne zaman başlıyor, bitiyor?

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayında eda edilen aşure gününe sayılı günler kaldı. Peygamber Efendimiz'in 'Allah'ın ay dediği, iyilik, bereket ve bolluğun simgesi Muharrem ayının gelişiyle aşure günü, tarihi merak edilirken arama motorlarında araştırılan 'Aşure günü ne zaman 2023? Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 16:00
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2023? | Aşure Günü Muharrem ayının kaçı? Ne zaman başlıyor, bitiyor?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2023? | İslamiyet'te kullanılan Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, hürmet edilen anlamındadır. Bu ayın tüm İslam alemine, bolluk ve bereket getireceğine inanılmakla birlikte yılın ilk ayı olmasının yanı sıra aşure gününü de kapsadığından Muharrem ayının önemi büyüktür. Peki Aşure günü ne zaman 2023? Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte detaylar...

AŞURE GÜNÜ MUHARREM AYININ KAÇI, NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek. Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü, bu yıl 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜNDE ARUÇ TUTULUR MU?

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu.

"Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

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