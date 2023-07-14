Haberler Haberler ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI | Gençlere müzekart ücretsiz verilecek!

ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI | Gençlere müzekart ücretsiz verilecek!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki genç vatandaşlara ücretsiz olarak Müzekart verileceğini açıkladı. Bakan Osman Aşkın Bak'ın duyurduğu ücretsiz Müzekart ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, ücretsiz müzekart başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz Müzekart alma şartları neler? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 11:12 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 11:20
ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI | Gençlere müzekart ücretsiz verilecek!

ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI - Gençlik ve Spor Bakanlığı, tarihi alanları, müzeleri gezebilmek adına büyük avantaj sağlayan Müzekart'ın bu yıl da ücretsiz verileceğini açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ücretsiz Müzekart'ın 18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz verileceğini açıkladı. Peki, ücretsiz müzekart başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz Müzekart alma şartları neler?

ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, "muzekartgns.com" adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturacak ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacak.

MÜZEKART BAŞVURUSU YAP - TIKLA

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