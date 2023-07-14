ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI | Gençlere müzekart ücretsiz verilecek!

ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI - Gençlik ve Spor Bakanlığı, tarihi alanları, müzeleri gezebilmek adına büyük avantaj sağlayan Müzekart'ın bu yıl da ücretsiz verileceğini açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ücretsiz Müzekart'ın 18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz verileceğini açıkladı. Peki, ücretsiz müzekart başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz Müzekart alma şartları neler?

ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, "muzekartgns.com" adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturacak ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacak.

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