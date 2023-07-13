Haberler Haberler İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | İSKİ son verileri açıkladı - 13 Temmuz 2023 İstanbul barajlarında son durum

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | İSKİ son verileri açıkladı - 13 Temmuz 2023 İstanbul barajlarında son durum

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI - Kuraklık, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 13 Temmuz Perşembe barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 11:00
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | İSKİ son verileri açıkladı - 13 Temmuz 2023 İstanbul barajlarında son durum

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 13 Temmuz Perşembe günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41,89 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 23,19 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 25,73 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 4,6 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 6,6 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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