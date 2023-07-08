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İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLADI 🌂Hafta sonu hava nasıl olacak? | 8-9 Temmuz MGM hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, günlerdir başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde beklenen yağışlar hafta sonu itibarıyla yurda giriş yaptı. Sabah saatlerinde Marmara genelinde başlayan yağışların ardından rüzgar hızı da hissedilir derecede artarken hafta sonu havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 8-9 Temmuz MGM hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:40
İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLADI 🌂Hafta sonu hava nasıl olacak? | 8-9 Temmuz MGM hava durumu

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLADI | İstanbul'da Perşembe gününden beri beklenen yağışlar hafta sonunun ilk saatlerinde etkisini gösterdi. Cumartesi sabahı gök gürültülü ve sağanak yağışlı havaya uyanan megakentliler, yağışların ne kadar süreyle devam edeceğini merak ediyor. Tatil planı yapanları hayal kırıklığına uğratan Meteoroloji raporlarına göre İstanbul'da yağış, bütün hafta sonu sürecek. İşte 8-9 Temmuz hava durumu...

8 TEMMUZ MGM HAVA DURUMU

İstanbul'da 8 Temmuz Cumartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Havanın ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı i ç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağışların: Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

🌩8 TEMMUZ MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • İSTANBUL °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • KOCAELİ °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

  • TEKİRDAĞ °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

🌩8 TEMMUZ EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • DENİZLİ °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • İZMİR °C, 33°C Parçalı bulutlu

  • MUĞLA °C, 32°C Parçalı bulutlu

🌩8 TEMMUZ AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ANTALYA °C, 34°C Parçalı bulutlu

  • ISPARTA °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MERSİN °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

🌩8 TEMMUZ İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KAYSERİ °C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KONYA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

🌩8 TEMMUZ KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların (Sinop hariç) kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve yer yer aşırı olacağı bekleniyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun, Rize çevreleri Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • BOLU °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • KASTAMONU °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli yer yer aşırı olması bekleniyor.

  • SİNOP °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ZONGULDAK °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli yer yer aşırı olması bekleniyor.

  • RİZE °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • SAMSUN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • TOKAT °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • TRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

🌩8 TEMMUZ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AĞRI °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ERZURUM °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MALATYA °C, 33°C Parçalı bulutlu

  • VAN °C, 28°C Parçalı bulutlu

🌩8 TEMMUZ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR 21°C, 40°C Parçalı ve az bulutlu

  • GAZİANTEP 23°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

  • MARDİN 23°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

  • ŞANLIURFA 27°C, 40°C Parçalı ve az bulutlu

9 TEMMUZ HAVA DURUMU

10 TEMMUZ HAVA DURUMU

11 TEMMUZ HAVA DURUMU

12 TEMMUZ HAVA DURUMU

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