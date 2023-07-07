Haberler Haberler İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | 7 Temmuz 2023 İstanbul barajlarında son durum

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | 7 Temmuz 2023 İstanbul barajlarında son durum

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI - Kuraklık ve küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte kışın yeterli yağışı alamayan barajlarda su seviyesi yine kritik oranlara geriledi. Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'nin üzerindeyken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise aylarca alarm vermesinin ardından nihayet yüzde 10'un üzerine çıktı. 7 Temmuz Cuma barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 10:20 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 10:40
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | 7 Temmuz 2023 İstanbul barajlarında son durum

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminde beklenen yağışların bir türlü gelmemesi, yazın yaşanması muhtemel olan kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 7 Temmuz Cuma günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın üzerinde. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 42,49 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 23,61 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 27,12 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 4,14 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 5,84 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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