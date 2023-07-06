Haberler Haberler İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINA DÜZENLEME | İkinci el satış fiyatı sıfırı geçemeyecek!

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINA DÜZENLEME | İkinci el satış fiyatı sıfırı geçemeyecek!

Son yıllarda fahiş fiyat artışları otomobil satışlarında giderek artmaya başladı. Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yayımlanan ilanlarda fahiş fiyatları önlemek adına düğmeye bastı. Buna göre ikinci el araç satış fiyatı, sıfır araç satış fiyatını geçemeyecek. Bu uygulamaya uymayanlar ise yüksek cezalara çarptırılacak. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 09:48 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 10:00
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINA DÜZENLEME | İkinci el satış fiyatı sıfırı geçemeyecek!

Ticaret Bakanlığı'ndan fırsatçılara geçit yok. İkinci el araç fiyatları her geçen gün daha da artıyor. Fırsatçılar sıfır araç fiyatlarının çok daha üzerinde rakamlarla araç satışı gerçekleştiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu duruma dur denecek. İşte detaylar...

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINA DÜZENLEME GETİRİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ikinci el araç satış fiyatı, sıfır araç satış fiyatının üzerinde olamayacak. Bu durum, 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklandı. Ayrıca ikinci el araçların satışının yapıldığı internet satış siteleri de, karara aykırı davranan ilan sahiplerinin tüm bilgilerini bakanlığın taleplerine uygun olarak bakanlığa iletmekle yükümlü olacak. Yönetmelik 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

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