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YKS SONUÇLARI 2023 | TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınavları, milyonlarca kişinin katılımıyla 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İki oturumdan oluşan ve 3,5 milyondan fazla adayın katılım için başvurduğu üniversiteye geçiş sınavında sonuçların ne zaman açıklanacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT - AYT sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 10:00
YKS SONUÇLARI 2023 | TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÖSYM tarafından üniversite eğitimi almak isteyen kişilere, iki oturum halinde uygulanan YKS için beklenen an geldi. Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan ve Temel Yeterlilik ile Alan Yeterlilik olmak üzere iki oturumdan oluşan YKS'ye katılan adaylar, sonuçların açıklanma tarihini merak ediyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT - AYT sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte tüm merak edilenler...

2023 TYT - AYT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS (TYT, AYT ve YDT) sınavı sonuçları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 20 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN

Yükseköğretim Kurulu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Olağanüstü Hal kapsamındaki iller ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılmasını kararlaştırdı. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacak.

Depremzede öğrencilere ek kontenjan şartları neler? Devamını Oku BUNU DA OKU

Yani ek kontenjandan yararlanabilmek için şu koşulların sağlanması gerekiyor:

  • Depremden etkilenen ve OHAL kapsamında olan iller ya da Sivas'ın Gürün ilçesinde ikamet ediyor olmak,
  • Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olmamak,
  • Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olmamak,
  • Üniversite öğrenciliğinden herhangi bir sebeple ilişiği kesilmiş olmamak.

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