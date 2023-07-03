MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! 2023 Memur maaş zamları açıklandı mı?

Temmuz ara zammı için memurların bekleyişi sürüyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 34 oranındaki zammın ardından ülkede çalışanlara verilen en düşük maaş, net 11 bin 402 TL'ye yükseldi. TÜİK'in 5 aylık enflasyon verilerini açıklamasıyla Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi de beklenirken maaş zamlarında refah payının da devreye sokulması bekleniyor. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem en düşük maaş hesaplaması...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık. Memur maaş düzenlemesini bayram sonrası hızlıca gündemimize alacak, Meclis'e sunacağız." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceği, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı belirtildi. Konuya ilişkin bir açıklama da Bşakan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulunan Erdoğan'ın bu konuşmasıyla, maaş zammında refah payı ve ek destek ihtimali daha da güçlendi.

2023 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl memur maaşlarında enflasyon farkının yanı sıra refah payı da ekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında Meclis'ten geçmesi beklenen memur ve emekli maaş zammını duyurdu. En düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Temmuz'dan itibaren hiçbir memurun maaşı 22 bin liranın altında kalmayacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. 2023'ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ve emekliler, maaşlarını %6 zamlı alacak. Ayrıca, 2023'ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon %8'i aşarsa, aradaki fark maaşlara eklenerek zam yapılacak. Memur zam çalışmaları henüz tamamlanmadı. Haziran ayındaki enflasyon ve refah payı eklemesiyle yeni maaşlar belirlenecek.

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netlik kazandı. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranı ve SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu. Buna göre;

💰 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

💰 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

💰 Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

💰 Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

💰 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

💰 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

KALEM KALEM EN DÜŞÜK MAAŞ HESAPLAMASI

5 aylık enflasyon farkı sonucunda memur ve memur emeklilerine %13,26 zam yapıldığı görülüyor. Tahminlere göre refah payı düşünülerek %45 zam beklentisi bulunuyor. Memur maaşlarındaki enflasyon farkı, ocak ayında yapılan %8'lik toplu sözleşme zamı üzerinden hesaplanacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapılacak. Şu anda en düşük memur maaşı 12.632 TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın 22.000 TL'ye yükseltilmesi durumunda en düşük memur maaşında %74'lük bir zam gerçekleşmiş olacak.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük memur aylığının %94'lük bir artışla 22.026 TL'ye çıkacağını belirtti. Diğer memurların maaş artışının, görevlerine, unvanlarına, derecelerine ve diğer mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli olarak gerçekleşeceğini belirten Karakaş, açıklamalarında şu hesaplamayı kullandı:

BEKÇİ

"Bir bekçinin mevcut maaşı 15.170 TL'dir. Bu durumda en düşük memur maaşı 22.000 TL olduğunda bir bekçinin maaşı 27.579 TL'ye kadar yükselecektir."

HEMŞİRE

"Bir hemşirenin maaşı şu anda 16.900 TL iken, bu zamlarla birlikte 30.000 TL'yi aşacağı söylenebilir."

POLİS

"Polisler için ise şu anda bir polis maaşı yaklaşık olarak 19.000 TL civarındadır.

Elbette bu rakamlar aile payı ve çocuk yardımına göre değişiklik gösterebilir. Hesaplamalarımıza göre polis maaşı 19.130 TL olduğunda 33.000 TL'yi aşacak şekilde artış gösterecektir."