KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLİR? | Kurbanlık dana, koyun eti nasıl, ne kadar, kaç saat dinlendirilmelidir?

KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLİR? | Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte etleri saklama koşullarından pişirmeye kadar birçok konuda araştırmalar hız kazandı. Uzmanlar, kesilen kurbanların etlerinin buzdolabına konmadan önce bir süre dinlendirilmesi gerektiğini belirtirken arama motorlarında sorgulanan 'kurban eti nasıl dinlendirilir? Kurbanlık dana, koyun eti nasıl, ne kadar, kaç saat dinlendirilmelidir?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLİR?

Kurban Bayramı'nda kesilen et en az 4-5 saat, en iyi koşulda 1 gece kapalı, serin ve güneş almayan bir yerde dinlendirilebilir.

KURBANLIK DANA, KOYUN ETİ NASIL, NE KADAR, KAÇ SAAT DİNLENDİRİLMELİDİR?

İşte kurban kesildikten sonra adım adım yapılması gerekenler ve etin dinlendirilme şekli:

Kurban eti kesildikten sonra ilk olarak uygun bir şekilde temizlenmelidir. Kan ve diğer kalıntıları iyice yıkayarak etin üzerindeki kirleri ve bakterileri uzaklaştırın. Kurban etini istediğiniz boyutlara ve parçalara bölebilirsiniz. Bunu yaparken hangi yemeklerde kullanacağınızı göz önünde bulundurun ve etleri buna göre uygun parçalara ayırın. Dinlendirme kabı olarak geniş bir tepsi veya plastik kap kullanabilirsiniz. Kabı büyük ve derin seçmek, etleri düzgün bir şekilde yerleştirmenize yardımcı olacaktır. Eti dinlendirme kabına yerleştirirken parçaları düzenli bir şekilde yerleştirmeye dikkat edin. Parçaları üst üste binmeyecek şekilde düzgün bir şekilde yerleştirin.