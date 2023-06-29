BAYRAM MESAJLARI 2023 | Resimli, dualı, uzun, kısa Kurban Bayramı mesajları - Facebook, WhatsApp, Instagram

Kurban Bayramı, Hz. İbrahim dönemine kadar dayanan ve İslam aleminin en büyük iki bayramından biri olan, yardım, kardeşlik, dayanışma, hoşgörü esaslı dini ritüeldir. Allah için adanan kurbanların etlerinin fakirlere dağıtılarak her ocakta yemek pişmesine vesile olan Kurban Bayramı'nda, yalnızca et yemek değil dini değerleri anmak, birlik olmak ve mutlu olmak esastır. Kurban Bayramı'nda sevdiklerinin bayramını mesajla ya da sosyal medya üzerinden kutlamak isteyenler için 'Bayram mesajları resimli 2023, Kurban Bayramı mesajları Facebook, WhatsApp, Instagram' başlıklarıyla en güzel mesajları sizler için derledik.

DUALI KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

🌹Kurban Bayramı'nın güzellikleri yüreğinizi kuşatsın, evinizi huzur ve bereket dolsun. Sevdiklerinizle birlikte mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle.

🌹Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Dualarınızın kabul olması, sevdiklerinizle bir araya gelerek huzurlu bir bayram geçirmeniz temennisiyle.

🌹Kurban Bayramı'nın bereketi, sevgisi ve umudu yüreğinizi dolsun. Allah'ın rahmeti ve merhameti sizinle olsun. Bayramınız mübarek olsun.

🌹Kurban Bayramı'nın coşkusunu yüreğinizde hissedin, sevdiklerinizle birlikte neşe dolu anılar biriktirin. Mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle.

🌹Kurbanınızı keserken gönül huzuruyla dualarınızı edin, sevdiklerinizle paylaştığınız bereketli sofralarla mutluluğu yaşayın. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

🌹Kurban Bayramı'nın manevi iklimi sizi kuşatsın, hayatınıza mutluluk ve sevinç getirsin. Dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle bir arada olduğunuz güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle.

🌹Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve paylaşma duygularını yüreklerimizde hissettiğimiz bir zaman olsun. Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

HADİSLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

📜"Kurban Bayramı, sabır ve sevgiyle geçirilen bir bayramdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 'Hiçbir amel, kurban kesmekten Allah'a daha sevimli değildir.' Kurbanınızın kabul olması ve bayramınızın kutlu geçmesi dileğiyle."

📜"Kurban Bayramı, bereketin, sevginin ve dayanışmanın doruğa ulaştığı bir zaman dilimidir. Sevdiklerinizle birlikte bu mübarek bayramı en güzel şekilde değerlendirerek, Peygamberimizin (s.a.v.) şu hadisine uygun yaşamanızı dilerim: 'Kim ki Allah rızası için bir kurbana müracaat ederse onun o kurbanı Allah'a yaklaşmış olur ve O'nun rızasını kazanır.' Bayramınız mübarek olsun!"

📜"Kurban Bayramı, fedakarlık ve paylaşmanın simgesidir. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 'Kim, kurbana mukabil, sabah namazından sonra üç gün oruç tutarsa, o yaptığı her günlük oruçla birlikte, sema ile yer arasını doldurmuş olur.' Kurban Bayramınızı en güzel şekilde değerlendirerek, sevaplar kazanmanızı dilerim. Bayramınız kutlu olsun!"

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI FACEBOOK

🐏Sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz her bayram, özel anılarla dolu. Kurban Bayramınızda da sevdiklerinizin yanınızda olabilmeniz dileğiyle, sevgiyle dolu bir bayram geçirmenizi dilerim.

🐏Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. Dualarımızın kabul olduğu, sevgi ve paylaşma duygularının doruklarda olduğu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, Kurban Bayramınız mübarek olsun.

🐏Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerimize sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sizlerle birlikte nice bayramlara ulaşmak dile

🐏Kurban Bayramı'nın tüm dualarınızı kabul etmesi ve yüreğinizdeki umutları yeşertmesi dileğiyle, sağlık, neşe ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dilerim.

🐏Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hoşgörü, barış ve dayanışma duygularını aşılaması dileğiyle, sevdiklerinizle beraber mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederim.

🐏Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle beraber nice mutlu bayramlar geçirmenizi temenni ederim.

🐏Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, sevgi ve hoşgörü getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

🐏Kurban Bayramı'nın sevdiklerinizle bir araya gelme fırsatı sunması ve birlikte geçireceğiniz güzel anılarla dolu olması temennisiyle, bayramınızı kutlarım.

KURUMSAL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

💐"Değerli iş ortaklarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte size en içten dileklerimizi iletiyoruz. Bu mübarek günlerde sağlık, huzur ve bereketle dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. İyi bayramlar!"

💐"Kurban Bayramı'nın tüm iş hayatınıza bereket getirmesini dileriz. İş birliğimizin güçlenerek devam ettiği nice bayramlara ulaşmayı umarız. Kurban Bayramınız kutlu olsun!"

💐"Değerli personelimiz, Kurban Bayramı'nın tüm çalışma arkadaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dileriz. Sizlerle birlikte güçlü bir ekip olarak nice bayramlara ulaşmak dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun!"

💐"Kurban Bayramı'nın coşkusunu sizinle ve bu güzel ekiple paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size ve sevdiklerinize sağlık, sevgi ve bolluk getiren bir bayram diliyoruz. İyi bayramlar!"

💐"Değerli Paydaşlarımız, Kurban Bayramı'nın hoşgörü, dayanışma ve birlik duygularını güçlendirmesini temenni ediyoruz. İyi niyetlerimizin büyüyerek sürdüğü bir dünyaya hep birlikte ulaşmayı dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun!"

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI WHATSAPP

🙏Kurban Bayramı'nın tüm Müslüman aleminin kalplerinde birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmesini diler, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederim.

🙏Kurban Bayramı'nın hayatınıza bereket getirmesi, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz mutlu anılarla dolu olması dileğiyle, bayramınız mübarek olsun.

🙏Kurban Bayramınız kutlu olsun! Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle.

🙏İyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız. Kurban Bayramınız kutlu olsun sevdiklerim. Birlikte nice mutlu bayramlara!

🙏Hayatıma anlam katan, sevgiyle dolu kalplerinizle bayramı paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Kurban Bayramınızda sevdiklerinizle bir araya gelerek, neşe ve huzur dolu anlar yaşamanızı dilerim.

🙏Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. Dualarımızın kabul olduğu, sevgi ve paylaşma duygularının doruklarda olduğu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, Kurban Bayramınız mübarek olsun.

🙏Sizinle geçirdiğim her Kurban Bayramı, kalbimde özel bir yer ediniyor. Sevginiz, destekiniz ve varlığınızla bayramlarımı daha anlamlı kılıyorsunuz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

🙏Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerimizle bir araya gelme fırsatı sunması beni heyecanlandırıyor. Sizlerle geçireceğimiz güzel anılarla dolu bir bayram diliyorum. Kurban Bayramınız kutlu olsun!

🙏Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerimize sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sizlerle birlikte nice bayramlara ulaşmak dileklerimle...

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI INSTAGRAM

🌸Sevdiklerimle birlikte geçirdiğim her bayram, özel anılarla dolu. Kurban Bayramınızda da yanınızda olabilmek dileğiyle, sevgiyle dolu bir bayram geçirmenizi dilerim.

🌸Kurban Bayramı'nda sevgi ve hoşgörü dolu kalplerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerle birlikte geçireceğimiz güzel günlerin, huzur ve neşe getirmesini dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

🌸Kurban Bayramı'nın sevdiklerinizle paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini hatırlattığı bir zaman dilimi olmasını umut eder, tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutlarım.

🌸Kurban Bayramı'nda sevgi ve hoşgörü dolu kalplerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerle birlikte geçireceğimiz güzel günlerin, huzur ve neşe getirmesini dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

🌸Kurban Bayramı'nın bereketini evlerinize, sevgisini kalplerinize ve mutluluğunu yüzlerinize getirmesini dilerim. Bayramınız kutlu olsun.

🌸Kurban Bayramı geldiğinde içimdeki sevinç ve mutluluk ikiye katlanıyor. Çünkü sizinle bir arada olma şansım var. Sevdiklerimle geçireceğim bayramlarımın en güzel nedenisiniz. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

🌸Kurban Bayramı, sevdiklerimle beraber olmanın ve birlikte dualar etmenin en güzel zamanıdır. Sizlerle bir araya gelerek bu özel günü kutlamak benim için bir ayrıcalıktır. Kurban Bayramınız kutlu olsun!

İŞ ARKADAŞINA RESMİ BAYRAM MESAJLARI

🌺"Sevgili İş Arkadaşlarım, Kurban Bayramı'nın bereketiyle birlikte sağlık, huzur ve başarı dolu günler geçirmenizi dileriz. Bu bayram, birlikte çalıştığımız her anın değerini bir kez daha hatırlamak için güzel bir fırsat sunuyor. Bayramınız kutlu olsun!"

🌺"Değerli İş Arkadaşlarım, Kurban Bayramı'nın tüm iş hayatımıza yeni fırsatlar getirmesini dileriz. Birlikte geçirdiğimiz güzel anılar ve ortak hedeflerimize ulaşma yolundaki gayretlerimizle bayramın coşkusunu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyi bayramlar!"

🌺"Sevgili Ekip Arkadaşlarım, Kurban Bayramı'nın işbirliğimizi daha da güçlendirdiği, motivasyonumuzu artırdığı bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Birlikte çalışmanın, sorunları aşmanın ve başarıyı paylaşmanın keyfini yaşamak dileğiyle, bayramınız kutlu olsun!"

🌺"Değerli İş Arkadaşlarımız, Kurban Bayramı'nın tüm çalışmalarımızın meyvelerini toplama zamanı olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Birlikte geçirdiğimiz zorlu günlerin ardından elde ettiğimiz başarıları paylaşmanın gururunu yaşayarak, yeni hedeflere doğru ilerlemeye devam edelim. Bayramınız mübarek olsun!"

🌺"Sevgili İş Arkadaşlarımız, Kurban Bayramı'nın getirdiği umut ve sevgiyle dolu bir dünya yaratma fırsatını önümüzdeki dönemde de değerlendirmek için bir araya gelmeye devam edelim. Birlikte çalışmanın gücünü hissederek, başarılarımızı daha da ileriye taşıyalım. Bayramınız kutlu olsun!"

ÖĞRETMENE RESMİ BAYRAM MESAJLARI

🌹"Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Kurban Bayramı'nın tüm öğrencilerimize ve eğitim camiasına sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini dileriz. Sizlerin özverili çalışmalarıyla aydınlık yarınlara ilerlemek dileğiyle, bayramınız kutlu olsun!"

🌹"Sevgili Öğretmenlerimiz, Kurban Bayramı'nın tüm öğrencilerimiz arasında sevgi, hoşgörü ve paylaşma duygularını pekiştirmesini temenni ediyoruz. Sizlerin öğretmenlik yolunda verdiğiniz emeklerin karşılığını görmek dileğiyle, bayramınız mübarek olsun!"

🌹"Değerli Öğretmenlerimiz, Kurban Bayramı'nın sizlere yeni umutlar, enerji ve motivasyon getirmesini dileriz. Öğrencilerimizin geleceğini şekillendiren siz değerli öğretmenlerimizin huzur dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun!"

YÖNETİCİYE RESMİ BAYRAM MESAJLARI

🌼"Sayın Yöneticim, Kurban Bayramı'nın coşkusunu sizinle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizin liderliğiniz ve rehberliğiniz altında çalışmak benim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağıdır. Her geçen gün sizinle birlikte yükselmek ve başarıya ulaşmak için sabırsızlanıyorum. Bayramınız kutlu olsun!"

🌼"Sevgili Yöneticim, Kurban Bayramı'nı size olan minnettarlığımı ifade etmek ve çalışmalarınızın benim üzerimdeki olumlu etkisini vurgulamak için bir fırsat olarak görüyorum. Sizinle çalışmak, vizyonunuz doğrultusunda ilerlemek ve kariyerimde yükselmek için benim için büyük bir fırsattır. İyi bayramlar!"

🌼"Değerli Yöneticim, Kurban Bayramı'nın bize sunduğu bu özel zamanı, size olan saygımı ve sizinle çalışmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek için kullanmak istedim. Sizin liderliğiniz altında kendimi sürekli geliştirme fırsatı buluyor, yükselme hedeflerime bir adım daha yaklaşıyorum. Bayramınız mübarek olsun!"

🌼"Sayın Yöneticim, Kurban Bayramı'nı sizinle birlikte geçirmenin ve size olan desteğinizin farkında olmanın sevincini yaşıyorum. Sizin liderliğiniz ve yol göstericiliğiniz sayesinde kendimi sürekli geliştirmekte ve yeni başarılara doğru ilerlemekteyim. Sizinle çalışmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. İyi bayramlar!"

🌼"Sevgili Yöneticim, Kurban Bayramı'nı kutlarken sizinle çalışmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha dile getirmek istedim. Sizin vizyonunuz, destekleriniz ve rehberliğiniz sayesinde iş hayatında yeni başarılara adım atmaktayım. Sizle birlikte yükselme odaklı bir geleceğe ilerlemek heyecan verici bir yolculuk. Bayramınız kutlu olsun!"

RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI