AÖF YÜKSEK LİSANS BAŞVURU EKRANI 2023 | AÖF Güz Dönemi tezsiz yüksek lisans başvuru tarihleri ve şartları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için geri sayım devam ediyor. Binlerce adayın heyecanla beklediği konuta ilişkin açıklama, okulun resmi Twitter hesabından yapıldı. Başvuru tarihlerinin duyurulduğu açıklamada, adayların merak ettiği soruların cevaplarına da yer verilirken arama motorlarında sorgulanan 'AÖF Yüksek Lisans başvuru ekranı 2023, AÖF Güz Dönemi tezsiz yüksek lisans başvuru tarihleri ve şartları' konularını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

AÖF GÜZ DÖNEMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, adayların başvurularını 3-11 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapabileceği belirtildi. Başvurular http://basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecek.

AÖF GÜZ DÖNEMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS NASIL BAŞVURULUR?

1- Adaylar başvurularını 03-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin "basvuruyld.anadolu.edu.tr" adresinden yapacaklardır.

2- Adayların başvuru yapabilmesi için öncelikle sisteme "Üye Ol" linkini kullanarak sadece bir kez üye olması gerekmektedir. Daha sonra adaylar, T.C. Kimlik No/ Yabancı Kimlik No/Pasaport No/İkamet Tezkere No ile giriş yaparak kendilerini tanımlayacak ve sistem tarafından yönlendirilerek başvurularını gerçekleştireceklerdir.

3- Her program için T.C. ve Yabancı Uyruklu olmak üzere iki ayrı tipte kontenjan açılmıştır. Bu yüzden adayların, istediği kontenjana başvurabilmesi için uygun programı seçmeleri gerekmektedir. Örneğin; Sınıf Eğitimi Programı için adayların; T.C. kontenjanına başvurmak için Sınıf Eğitimini, Yabancı uyruklu kontenjanına başvurmak için Sınıf Eğitimi (Yabancı Uyruklu) kısmını seçmeleri gerekmektedir. Kendi uyruğu dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

4- Doktora/Sanatta Yeterlik programına başvuru yapan adaylar başvuru programındaki ilgili bölüme 2 adet "Referans Mektubu" yükleyeceklerdir. Referans mektubunu yüklemeyen adayların başvurusu dikkate alınmayacaktır.

5- Her aday, kesin kaydı sadece bir programa yapılmak koşuluyla ilgili Enstitüde iki ayrı programa başvuru gerçekleştirebilecektir. Ancak Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında tüm enstitüleri kapsayacak şekilde, sadece bir programa başvuru yapılabilecektir.

6- Başvuru sırasında bilgilerini yanlış beyan eden adayların, kayıt hakkı kazansalar bile başvuruları iptal edilecektir.

7- Yazılı bilimsel değerlendirme sınavı ve sözlü sınav yapılacak programlarımızla ilgili detaylı bilgilendirme (sınav tarihi, saati, yöntemi vb.) ilgili Enstitü Müdürlüğü sayfasında yapılacaktır.

8- Başvuru sonuçları ilgili Enstitünün web adresindeki duyurular kısmında ilan edilecek ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgileri aşağıdaki belgelerle doğru olarak belgelendirdikleri takdirde kayıtları kabul edilecektir.

2023 AÖF YÜKSEK LİSANS BAŞVURU EKRANI 2023 TIKLAYIN

AÖF GÜZ DÖNEMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ŞARTLARI

1- Adayların; yüksek lisans başvuruları için lisans derecesine, doktora başvuruları için lisans veya tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler de doktora programına başvuru yapabileceklerdir. Başvurduğu anabilim/anasanat dalından farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylarla lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan adaylar "Bilimsel Hazırlık Programı"na alınabilir. Lisansüstü öğretim dili Türkçe fakat ilgili lisans programı İngilizce olan programlarda, bilimsel hazırlık programı derslerinin tamamı Türkçe açılır.

2- Yabancı dilde eğitim yapan (bilim alanı yabancı dil olan programlar dışında) lisansüstü programlara başvurabilmek için adayların, öğrenim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.

3- Yüksek lisans ve doktora bilim alanı yabancı dil olan alanlara başvuran adayların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri puan almış olmaları gerekir.

4- Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

5- Başarı sıralamasında, "Genel Not Ortalamaları" 100 üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencinin eğitim gördüğü sistem 100'lük ise 100'lük, 4'lük ise 4'lük notunun girişini yapması gerekmektedir. Hem 100'lük hem de dörtlük sistemde "Not Durum Belgesi" bulunan aday, 4'lük sistemdeki "Genel Not Ortalaması"nı sisteme girmek zorundadır. "Genel Not Ortalaması" farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların, "Genel Not Ortalamaları"nın 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konuyla ilgili olarak alınan Senato Kararına https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-bilgi-ve-belgeler/senato-ve-yonetim-kurulu-kararlari/turk-ve-kibris-universiteleri-not-karsiliklari ve https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-bilgi-ve-belgeler/senato-ve-yonetim-kurulu-kararlari/yabanci-universiteler-not-karsiliklari bağlantılarından ulaşılabilir. Değerlendirmede başarı sıralaması; en yüksek puandan, en düşük puana doğru yapılacaktır. Sıralamada puanların eşit olması durumunda lisans diploma notu yüksek olan adaya, burada da eşitlik olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik verilecektir.

6- Başarı sıralaması ve (varsa) yazılı bilimsel değerlendirme sınavı ve sözlü sınavı sonucunda kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, Enstitü web adresindeki duyurular kısmında ilan edilecektir.

7- Asıl ve yedek adaylar, ilan edilen kayıt tarihlerinde "basvuruyld.anadolu.tr" adresinden istenen belgeleri yükleyerek kaydını yapmalıdır.

8- Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersleri için kredi ve not transferi talebinde bulunmak isteyen öğrenci, Üniversiteye kesin kaydı sırasında bir dilekçeyle birlikte kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, ilgili enstitüye vermek zorundadır. Kredi ve not transferi talepleri, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili Enstitü tarafından incelenerek derslerin başlangıcından itibaren en geç 3 hafta içinde yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

9- Öğrencilerin 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında kayıt yenileme döneminde alacağı dersleri seçip kayıt danışmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi hâlde eksik işlem olması nedeniyle kayıt yapılmamış kabul edilecektir.

AÖF GÜZ DÖNEMİ LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM AKADEMİK TAKVİMİ

📅Programlara Başvuru Tarihleri: 03-21 Temmuz 2023

📅Yetenek Sınavına Kabul Edilen Adayların İlanı: 24 Temmuz 2023

📅Yazılı Bilimsel Değerlendirme Sınavına Kabul Edilen Adayların İlanı: 25 Temmuz 2023 (Sınav Tarihleri Enstitü Sayfalarında Duyurulacaktır.)

📅Yetenek Sınavı (Güzel Sanatlar Enstitüsü İçin): 26-27 Temmuz 2023 (Yüksek Lisans Programları İçin)

28 Temmuz 2023 (Sanatta Yeterlik Programları İçin)

📅Programlara Kabullerin İlanı: 04 Ağustos 2023

📅Kesin Kayıt Tarihleri: 07-11 Ağustos 2023

📅Yedek Kayıt Tarihleri:14-25 Ağustos 2023

📅Yatay Geçiş İçin Son Başvuru Tarihi: 04-08 Eylül 2023

📅Yatay Geçiş Kabullerinin İlanı: 15 Eylül 2023

📅Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri: 18-22 Eylül 2023

📅Kayıt Yenileme/Kayıt Onayı Tarihleri: 25-29 Eylül 2023

📅Derslerin Başlangıcı: 02 Ekim 2023