Haberler Haberler LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - MEB LGS puanı sorgula

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - MEB LGS puanı sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen ve Liselere Geçiş Sınavı olarak adlandırılan LGS'de heyecan devam ediyor. 4 Haziran'da tamamlanan sınavın ardından öğrenci ve veliler, tercih yapabilmek için sonuçların açıklanmasını bekliyor. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve puanla giriş yapılan meslek liselerinde eğitim almak isteyenler için 'LGS sonuç sorgulama ekranı 2023' ve 'LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte MEB LGS puanı sorgulama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 09:10 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 09:20
LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - MEB LGS puanı sorgula

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencilerine düzenlediği ve bu öğrencilerin hangi lisede eğitim göreceğini belirleyen sınav LGS'de son viraja giriliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapacak olan öğrenciler, puanla girilen liselerden hangisinde eğitim göreceklerini seçecek. 90 sorunun yer aldığı ve adaylara 155 dakika süre tanınan LGS'nin ardından arama motorlarında araştırılan 'LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını ve tüm detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınac takvimine göre, Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup sorgulamalar MEB'in resmi internet sitesinden yapılacak.

2023 LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MEB LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yayınlanan LGS sınav kılavuzunda, tercih tarihlerine ilişkin bilgi yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlamış ve 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar sürmüştü. Bu sene de LGS tercihlerinin Temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

2023 LGS tercihleri ne zaman? Devamını Oku BUNU DA OKU

MEB LGS PUANI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MEB LGS KONULAR VE SORU DAĞILIMI

2022'de gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı'nda konu ve soru dağılımları şöyleydi:

LGS taban puanları 2023 (illere göre taban puanlar) Devamını Oku BUNU DA OKU

TÜRKÇE

❓ Sözcükte Anlam: 2 soru

Cümlede Anlam: 1 soru

Sözel Mantık / Görsel Okuma: 5 soru

Parçada ve Paragrafta Anlam: 6 soru

Söz Sanatları: 0 soru

Metin Türleri: 1 soru

Noktalama İşaretleri: 1 soru

Yazım Kuralları: 1 soru

Fiilimsiler: 0 soru

Cümlenin Öğeleri: 1 soru

MATEMATİK

❓ Çarpanlar ve Katlar: 1 soru

❓ Üslü İfadeler: 2 soru

❓ Kareköklü İfadeler: 3 soru

❓ Veri Analizi: 1 soru

❓ Basit Olayların Olma Olasılığı: 1 soru

❓ Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler: 2 soru

FEN BİLİMLERİ

❓ Mevsimler ve İklim: 1 soru

❓ DNA ve Genetik Kod: 4 soru

❓ Basınç: 2 soru

❓ Madde ve Endüstri: 5 soru

İNKILAP TARİHİ

❓ Bir Kahraman Doğuyor: 1 soru

❓ Milli Uyanış: 2 soru

❓ Milli Bir Destan: "Ya İstiklal Ya Ölüm": 2 soru

İNGİLİZCE

❓ Friendship: 2 soru

❓ Teen Life: 1 soru

❓ In The Kitchen: 1 soru

❓ On the Phone: 1 soru

❓ The Internet: 1 soru

DİN KÜLTÜRÜ

❓ Kader İnancı: 3 soru

❓ Zekat ve Sadaka: 2 soru

❓ Din ve Hayat: 4 soru

❓ Hz. Muhammed'in Örnekliği: 1 soru

❓ Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri: 0 soru

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