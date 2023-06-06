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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? | LGS tercih dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencilerinin öğrenim göreceği liseleri belirlemek amacıyla düzenlediği LGS sınavının sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasını merakla bekleyen öğrenci ve veliler bir yandan da tercih dönemi için araştırmalara girişti. Peki 2023 LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 08:00
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? | LGS tercih dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023? | LGS'nin 4 Haziran Pazar günü iki oturumunun da tamamlanmasıyla öğrenciler sınav heyecanından sıyrılarak tercih araştırmalarına girişti. Okulların belirledikleri taban ve tavan puanlar referans alınarak yapılan tercihlerle birlikte 8. sınıf öğrencileri, önümüzdeki 4 sene boyunca eğitim görmek istedikleri kurumları seçecek. Peki 2023 LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS sınav sonuçları, MEB tarafından 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Ancak LGS tercih dönemi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz sene LGS sınavı 5 Haziran 2022 tarihinde yapılırken tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. Tercih dönemine ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

2023 LGS'de puan hesaplama şu şekilde yapılır: Sınavda yer alan derslere ait doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Ardından bu sayılar LGS puan hesaplama formülündeki ilgili alanlara yazılır. Derse ait ham puan sayısı, testin doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanır.

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

LGS sınavında 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Yani yanlış yaptığınız her 3 soru, 1 doğru cevabınızı geçersiz yapacaktır. Bu nedenle uzmanlar, adayların doğruluğundan emin olmadıkları soruları boş bırakmaları gerektiğini belirtiyor.

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