MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA - MB faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Haziran ayına ilişkin politika faizi kararı, milyonlarca kişinin ilgisiyle bekleniyor. Enflasyon karşısında çalışanları mağdur etmemek adına asgari ücrete yapılan yüzde 34 zamla birlikte net asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükseltildi. En düşük memur maaşının ise 22 bin TL olacağının sık sık altı çizilirken 22 Haziran'da tüm gözler Merkez Bankası'na çevrildi. İç piyasalar üzerinde büyük etkiye sahip olan TCMB faiz kararı hakkında araştırılan 'Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2023 Haziran faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?' sorularını haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Haziran ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu, faiz kararını 22 Haziran 2023 Perşembe günü, saat 14.00'te açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık edeceği ilk toplantıdan çıkacak olan karar, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

25 Mayıs'ta yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR, ARTAR MI?

PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart ve nisan toplantılarında da faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.