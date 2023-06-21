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VERGİSİZ TELEFON SATIŞI BAŞLADI MI? | Öğrencilere ÖTV'siz telefon satışları ne zaman başlayacak, nasıl alınır?

Akıllı telefon ve tabletlerden alınan ÖTV'nin gençlerden alınmayacağı açıklamalarının ardından seçim sürecinin sona ermesiyle yeniden gündem oldu. AK Parti Seçim Beyannamesi'nde öğrencilerden, ilk alımlarında cep telefonu, telefon ve tabletlerde ÖTV alınmayacağı ifade edilirken arama motorlarında 'Vergisiz telefon satışı başladı mı? Öğrencilere ÖTV'siz telefon satışları ne zaman başlayacak, nasıl alınır?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 11:02
VERGİSİZ TELEFON SATIŞI BAŞLADI MI? | Öğrencilere ÖTV'siz telefon satışları ne zaman başlayacak, nasıl alınır?

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI BAŞLADI MI? | Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinden önce AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yer alan 'öğrencilere ilk sefere mahsus olmak üzere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı' maddesi yeniden gündeme geldi. Seçim sürecinin sona ermesiyle vergisiz telefon, bilgisayar ve tablet almak için gerekli şartlar ve yaş sınırı araştırılıyor. İşte detaylar...

ÖĞRENCİLERE ÖTV'SİZ TELEFON SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerine yer vermişti. Buna göre, üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

VERGİSİZ TELEFON NASIL ALINIR?

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla; %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV (telefonun fiyatına göre %25, 40, 50 oranında değişiyor), %18 oranında KDV alınıyor.

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması ise bulunmuyor. Konya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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