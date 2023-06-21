Uzaklardan değil en yakınınızdan bir ses: Vav Radyo&TV

Vav Radyo&TV nedir?

Zengin içeriğiyle yetişkinlerden, çocuklara kadar her kesime hitap eden; Kur'an-ı Kerim'den podcaste, İslam tarihinden edebiyata, sanattan sağlığa, dizilerden, çocuklara özel içeriklere kadar birçok içeriğin yer aldığı ücretsiz içerik platformudur.

App Store, Google Play ve Smart TV'lerden ücretsiz indirerek kullanabilirsiniz.

App Store'dan indirmek için tıklayın Google Play'den indirmek için tıklayın

Vav Radyo&TV'de neler var?

Hafızlardan cüz, sure, Aşr-ı Şerif ve tefsir podcastleri dinleyebilir, Vav TV'de yayınlanan programların tüm bölümlerini kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.

Hem küçüklere hem de büyüklere hitap edecek şekilde "Kur'an-ı Kerim dersleri"nden faydalanabilirsiniz.

➡ Çocuklarımıza dini ve kültürel değerlerimizi çizgi filmlerimiz ve oyun atölyelerimiz üzerinden öğretebilirsiniz.

➡ Kur'an-ı Kerim uygulaması üzerinden hatimlerinizi gerçekleştirebilir, uygulama üzerinden ayetlerin sayısını, cüz ve sayfa bilgilerini öğrenebilir, "işaretlediğim sayfaya git" seçeneği ile okumanıza kaldığınız yerden devam edebilir, yazı boyutunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz.

➡ Uygulamada bulunan "Fihrist" seçeneği ile istediğiniz konudaki ayetlere erişebilirsiniz.

➡Hem dinleme hem de izleme seçenekleriyle ünlü isimlerden ilahilere, birbirinden kıymetli sohbetlerden, TV programlarına kadar birçok kaliteli içeriğe ücretsiz şekilde ulaşabilirsiniz.

➡Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını, en güzel ve halis bir dille, eğitici anlatımlardan dinleyerek, ashabının yaşamına dair etkileyici bilgileri öğrenebilir, örnek alabilirsiniz.

➡ 24 saat canlı TV kanallarımız ile Smart TV'lerde istediğiniz an TV deneyimini yaşayabilir, reklamsız ve kesintisiz dizilerimiz ile ailenizle birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Vav Radyo&TV'de çocuklar için neler var?

➡ Çocuklar yaz tatillerini Kur'an kursu içeriklerimiz ile verimli şekilde değerlendirebilirler.

➡ Çizgi filmlerimiz ve oyun atölyelerimiz ile kültür ve değerlerimizi eğlenerek öğrenebilirler.

Kısaca VAV RADYO & TV'de;

➡Kur'an-ı Kerim var

➡samimiyet var

➡bilgi var

➡doğruluk var.

Vav Radyo&TV üyelik ücretli mi?

Vav Radyo&TV üyelikleri ve indirmeleri tamamen ücretsizdir.